Cum funcționează Instagram Map

Noua funcție Instagram Map a fost introdusă joi, ca parte a unei actualizări a aplicației. Compania susține că acest instrument de partajare a locației face „să-ți fie mai ușor ție și prietenilor tăi să rămâneți conectați prin conținutul de care vă bucurați pe Instagram”.

Conform blogului Instagram, când funcția este activată, orice conținut postat de un utilizator cu o locație etichetată va apărea pe harta aplicației timp de 24 de ore. Cât timp funcția rămâne activată, locația utilizatorului este actualizată de fiecare dată când deschide aplicația sau revine la ea.

Meta, compania-mamă a Instagram, subliniază că Instagram Map este dezactivată implicit și utilizatorii trebuie să opteze pentru activarea funcției de partajare a locației.

„Instagram Map este dezactivată implicit, iar locația ta live nu este niciodată partajată decât dacă alegi să o activezi. Dacă o faci, doar persoanele pe care le urmărești înapoi – sau o listă privată, personalizată pe care o selectezi – îți pot vedea locația”, a declarat un purtător de cuvânt Meta pentru CBS MoneyWatch.

Îngrijorări legate de confidențialitate și siguranță

Experții în confidențialitate avertizează că utilizatorii de social media nu sunt întotdeauna conștienți de cât de multe informații împărtășesc cu o aplicație sau cu utilizatorii acesteia, chiar dacă au posibilitatea de a limita cine vede ce postează.

Recomandări
Douglas Zytko, expert în siguranța aplicațiilor și profesor asociat la Colegiul de Inovație și Tehnologie al Universității Michigan-Flint, a declarat pentru CBS News: „Cu cât sunt lansate mai multe funcții de localizare pe rețelele sociale, se presupune că atâta timp cât le oferi utilizatorilor posibilitatea de a le activa și dezactiva, aceștia vor ști exact cum să facă acest lucru. Dar utilizatorul obișnuit nu este întotdeauna conștient de setările sale de confidențialitate și dacă acestea corespund preferințelor sale.”

Robbie Torney, director senior al programelor AI la Common Sense Media, a exprimat îngrijorări specifice pentru utilizatorii mai tineri ai aplicației: „Aceste funcții pot părea distractive și sociale, dar creează riscuri inutile pe care adolescenții și mulți adulți nu le înțeleg neapărat.”

Presiuni sociale și riscuri pentru adolescenți

Torney a subliniat că partajarea locației creează „presiuni sociale în jurul locurilor în care merg adolescenții și cu cine petrec timp, iar copiii se simt obligați să-și împărtășească locația pentru a arăta că sunt într-un loc cool”.

Mai mult, atunci când adolescenții își împărtășesc locațiile, „spun străinilor unde se află în timp real”, a adăugat Torney. „Dacă nu ești selectiv cu privire la persoanele cu care îți împărtășești locația, creezi oportunități pentru hărțuire, urmărire sau mai rău.”

Recomandări
Cum să gestionezi Instagram Map

Pentru a activa sau dezactiva Instagram Map, urmează acești pași:

  1. Accesează funcția de mesagerie din colțul din dreapta sus al aplicației.
  2. Vei vedea o pictogramă circulară cu o hartă a lumii etichetată «map».
  3. Apasă pe pictogramă pentru a-ți vedea locația pe hartă.
  4. Apasă pe pictograma de setări pentru a alege cu cine să-ți împărtășești locația: cu nimeni, cu o listă personalizată de prieteni sau cu toți prietenii tăi (urmăritori pe care îi urmărești și tu).

Confuzie în rândul utilizatorilor

Pe Threads, site-ul de microblogging al Meta, mai mulți utilizatori Instagram au susținut că locațiile lor erau afișate pe hărțile prietenilor în mod implicit.

Adam Mosseri, șeful Instagram, a intervenit, spunând că aceste preocupări au determinat compania să reexamineze modul în care funcționează această caracteristică.

„Verificăm totul din nou, dar până acum pare că oamenii sunt în mare parte confuzi și presupun că, pentru că se pot vedea pe hartă când o deschid, și alți oameni îi pot vedea”, a explicat el.

Recomandări pentru utilizatori

În ciuda asigurărilor Meta, experții recomandă utilizatorilor să fie precauți:

  1. Verifică-ți setările de confidențialitate în mod regulat.
  2. Fii selectiv cu privire la persoanele cu care îți împărtășești locația.
  3. Învață cum să dezactivezi rapid funcția dacă este necesar.
  4. Educă-te și pe cei din jur despre potențialele riscuri ale partajării locației.
Recomandări
În concluzie, deși Instagram Map oferă noi modalități de conectare, utilizatorii trebuie să cântărească cu atenție beneficiile sociale față de potențialele riscuri de confidențialitate și siguranță înainte de a activa această funcție.

Viva.ro
Unica.ro
Elle.ro
GSP.RO
GSP.RO
Libertateapentrufemei.ro
Avantaje.ro
Tvmania.ro
Știri România 09:15
Știri România 08:46
Adevarul.ro
Fanatik.ro
Financiarul.ro
Stiri Mondene 09:39
Stiri Mondene 09:24
Elle.ro
Unica.ro
Viva.ro
TVMania.ro
ObservatorNews.ro
Libertateapentrufemei.ro
GSP.ro
GSP.ro
KanalD.ro
StirileKanalD.ro
Wowbiz.ro
Advertorial
Advertorial
Wowbiz.ro
StirileKanalD.ro
KanalD.ro
Spotmedia.ro
Fanatik.ro
Spotmedia.ro
