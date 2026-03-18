Copacul a căzut neașteptat, zdrobind vehiculul. Impactul a fost atât de puternic încât șoferul a rămas prins între fiarele contorsionate. Salvatorii au intervenit rapid pentru a-l elibera, dar, din păcate, bărbatul a murit la locul accidentului, în ciuda eforturilor lor, relatează cotidianul german Bild.

Autoturismul Tesla a fost complet distrus, pagubele fiind estimate la aproximativ 60.000 de euro. Drumul a fost temporar închis pentru intervenție și investigații.

Motivul prăbușirii copacului rămâne necunoscut. Poliția investighează dacă vântul puternic sau starea precară a trunchiului au fost cauzele incidentului. Potrivit Bild, cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea secției de poliție din Waiblingen.

Tot în Germania, un șofer de 31 de ani din Salzkotten, un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, a murit după ce a fugit de un control al poliției cu un Audi S3 de 300 CP și s-a izbit violent de un copac.

În urma impactului teribil, tânărul a fost aruncat 40 de metri din mașină, cu tot cu centura de siguranță.

