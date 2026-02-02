Urmărire pe șosea, apoi accidentul mortal

Tragedie, sâmbătă seară, pe o șosea din Germania. Un bărbat de 31 de ani din Salzkotten și-a pierdut viața, în timp ce încerca să scape de un control al poliției.

Conform publicației nw.de, accidentul s-a produs în jurul orei 20.30, pe drumul Wewelsburger Straße, în dreptul intersecției cu strada Bosenholz, în localitatea Salzkotten-Upsprunge.

Autoturismul, un Audi S3 cu o putere de 300 de cai, s-a izbit violent de un copac și, deși șoferul purta centura de siguranță, impactul a fost atât de puternic, încât acesta a fost aruncat aproximativ 40 de metri din epava mașinii, pe un câmp din apropiere.

Locul accidentului de lângă Salzkotten: Resturi din mașină au zburat la metri distanță. Sursa foto: Poliția din Paderborn

„A fost literalmente aruncat din vehicul și a zburat 40 de metri. Chiar înainte de indicatorul de ieșire din oraș, a apăsat puternic accelerația”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, citat de t-online.de.

Viteză de 250 km/h, impact devastator și mașină ruptă în două

Audiul a atras atenția unui echipaj de poliție care patrula în Salzkotten, după ce autoturismul ar fi rulat cu o viteză de până la 250 de kilometri pe oră. Când agenții i-au făcut semn șoferului să oprească, acesta a accelerat și a fugit pe Wewelsburger Straße, în direcția cartierului Wewelsburg și a drumului național L776.

Potrivit poliției, șoferul a accelerat atât de puternic, încât, la ieșirea din oraș, echipajul de poliție a pierdut contactul vizual cu autoturismul urmărit.

Cu puțin timp înainte de intersecția cu strada Bosenholz, bărbatul a pierdut controlul mașinii, a părăsit carosabilul pe partea stângă și s-a izbit de un copac. În urma impactului, întreaga parte frontală a autoturismului, inclusiv puntea față, motorul și cutia de viteze, a fost smulsă.

Resturi din Audi și indicatoare rutiere, împrăștiate pe șosea

Resturi ale mașinii, dar și indicatoare rutiere au fost împrăștiate pe carosabilul drumurilor Wewelsburger Straße și Bosenholz. Epava Audiului s-a oprit la aproximativ 25 de metri după intersecție, în timp ce corpul șoferului a fost găsit la circa 15 metri de habitaclu, pe un câmp din apropiere.

La câteva secunde după accident, echipajul de poliție aflat în urmărire a ajuns la locul tragediei. Primele flăcări izbucniseră deja din epavă, iar polițiștii au intervenit cu un stingător pentru a opri incendiul, în timp ce încercau să îl resusciteze pe șofer.

La ora 20.40, dispeceratul districtului a alertat pompierii din Salzkotten, care au ajuns la fața locului cu echipele din Salzkotten și Upsprunge.

Medicul de urgență din Salzkotten și echipajele de salvare au continuat manevrele de resuscitare, însă acestea au fost oprite după aproximativ 30 de minute, fără rezultat.

Șoferul nu avea permis de conducere

Cauza accidentului este încă neclară.

„Nu a fost zăpadă, iar temperaturile au fost peste zero grade. Încă nu știm dacă gheața ar fi putut fi cauza”, a explicat purtătorul de cuvânt. De asemenea, este posibil ca bărbatul în vârstă de 31 de ani să fi fost distras pentru scurt timp sau să fi trebuit să vireze brusc pentru a evita căprioarele.

„Circumstanțele exacte trebuie încă stabilite”. Lucru valabil și pentru întrebarea de ce bărbatul a fugit înainte de a fi oprit. Deși ofițerii știu deja că nu avea permis de conducere, acum trebuie să investigheze dacă au existat și alte motive.

Prejudiciul material, în urma accidentului, este estimat la aproximativ 50.000 de euro.

