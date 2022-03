Coperta ziarului Libertatea în ziua vizitei vicepreședintelui SUA Kamala Harris: „Rusia are tancuri. România are democrație - Rusia has tanks. Romania has democracy”

Libertatea a scos astăzi pe piață o ediție specială. La două săptămâni de la începerea războiului Rusiei din Ucraina și în ziua vizitei vicepreședintele SUA Kamala Harris la București, Libertatea a publicat un număr în care rezumă ce știm despre conflict și unde poate merge acesta.

Libertatea este ziarul quality cu cel mai mare tiraj vândut din România și posesorul site-ului numărul 1 în categoria știri generale a BRAT, cu peste 10 milioane de vizitatori unici în ianuarie 2022.

Coperta ziarului Libertatea, astăzi, 11 martie

Profesor de științe politice la Moscova, Grigory Yudin a oferit un interviul cititorilor români. Yudin este unul dintre cei bătuți și a ajuns în spital, la una dintre primele manifestații împotriva războiului. El a spus că în Rusia există convingerea că țările NATO vor fi, la rându-le, atacate.

Îmi pare rău s-o spun, dar e în documentele lor. Ţările din fostul bloc sovietic, ţările din Pactul de la Varşovia vor urma, dacă Putin va avea succes în Ucraina. Va continua cu pretenţia să le demilitarizeze, să scoată infrastructura NATO de-acolo. Grigory Yudin, profesor la Şcoala de Ştiinţe Sociale şi Economice din Moscova:

Pe coperta ediției de azi a Libertății titlul este în română și engleză: „Rusia are tancuri. România are democrație – Rusia has tanks. Romania has democracy”. Coperta conține și o fotografie cu un voluntar SMURD din România împreună cu copiii ucraineni la Vama Siret. Polonia și România sunt țările tranzitate de cel mai mare număr de refugiați ucraineni, Polonia ajungând la 1,5 milioane, iar România – la aproximativ 400.000.

La ora 14, vicepreședintele SUA Kamala Harris va fi primită la Palatul Cotroceni de președintele României Klaus Iohannis. Apoi, în jurul orei 15, cei doi vor face declarații de presă și vor răspunde la câteva întrebări din partea ziariștilor.

GSP.RO Ucrainenii au publicat averea pe care Mircea Lucescu o are blocată în bănci! Suma e URIAȘĂ

Playtech.ro ȘOC TOTAL! SUA, decizie radicală la granița Ucrainei! Putin se va enerva

Observatornews.ro „Îi făceam felii de salam. Au venit ei să facă figuri cu mine”. Elevul din Vrancea care a bătut doi profesori, live din duba poliţiei

HOROSCOP Horoscop 11 martie 2022. Balanțele se refugiază cu gândul la reușite, dar prezentul cere mai mult de la ele

Știrileprotv.ro China semnalează o schimbare de poziție privind războiul din Ucraina și relațiile cu Rusia. Reacțiile lui Xi Jinping

Telekomsport Cine este românul misterios care l-a "distrus" pe Putin. Cea mai dură lovitură pentru preşedintele Rusiei în urma războiului din Ucraina

PUBLICITATE MODIVO ne încurajează să ne iubim unicitatea prin campania „Celebrate Yourself”