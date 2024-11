Anamaria Ferentz a mers și a votat la alegerile SUA 2024. Donald Trump a câștigat, el e noul președinte al Statelor Unite ale Americii, însă ea credea că cea care va ieși învingătoare va fi Kamala Harris. „Într-un fel e surprinzător, pentru că nu mi-am imaginat că Trump a rămas cu atât de mulți suporteri și am crezut că totuși democrații vor câștiga într-un fel sau altul, dar se pare că nu au fost atât de păcăliți de pionul lor Kamala Harris.

Anamaria Ferentz despre Kamala Harris: „Nu mi s-a părut nici măcar că poate susține o adunare”

Eu zic pionul lor pentru că, sincer, aici a fost problema ei. Nu arată ca o femeie puternică care ar putea să conducă America. Nu arată! Dacă era o femeie puternică, eu cred că ar fi câștigat! Asta e părerea mea, din ceea ce văd eu și experimentez aici, ca un om normal.

Nu vreau să comentez atât de mult politică, eu nu mă pricep, sunt un om normal, spun asta de acasă, din ceea ce trăiesc zi de zi aici, din ceea ce se vede și am văzut din interviurile ei sau pe unde a apărut. Nu mi s-a părut nici măcar că poate susține o adunare, ca un «rally», să țină lumea atentă, cum ține profesoara elevii la școală…”, spune Anamaria Ferentz pentru Click.

„Trump, chiar zicea Doug, că este cel mai în vârstă președinte. Este mai în vârstă chiar și ca Biden, atunci când a fost ales. Are 78 de ani, e cel mai în vârstă și e foarte interesant. Lumea nu vrea totuși comunism pentru că acolo ne-am fi îndreptat cu democrații ăștia care într-un fel mint cu drepturile omului și în alt fel se vede rezultatul în fiecare stat democrat: orașe mizerabile, nesigure, pline de homleși, de criminalitate, drogați pe străzi, businessurile pleacă în alte state din cauza taxelor, a nesiguranței, multe magazine se închid, lumea vine, le sparge, fură, și atunci de ce ai mai ține deschis când tu ai pierderi în fiecare zi”, a mai povestit Anamaria Ferentz despre cum se vede situația atunci când locuiești acolo, în America.

Anamaria Ferentz a votat cu Robert Kennedy

„Omul normal care muncește vrea să se simtă în siguranță pe stradă, aici este tot adevărul! S-a ajuns ca în Vestul Sălbatic, ne ducem înapoi! De aceea oamenii au votat cu republicanii, mai mult decât cu Trump. Eu nu am votat nici cu unul nici cu altul. Am votat, dar sincer vă spun, am votat cu Kennedy, care are o platformă interesantă, este pro-environment, pro-sănătate, și militează pentru toate aceste lucruri în care cred și eu. Am votat cu Kennedy, chiar dacă știam că nu are nicio șansă.

În anumite state nici măcar nu a fost pe buletinul de vot, știam că nu are șanse, dar măcar așa, dacă mai sunt și alții ca mine, pot vedea cei care conduc America, că poate ai o șansă și în următorii 4 ani să ajungă să poată să candideze la președinție altfel decât în acest an. Mai vedem ce se va mai întâmpla și în acești 4 ani sub Trump din nou. Nu sunt nici pro, nici cu unul nici cu altul, sunt un cetățean american normal, fără bodyguard la poartă…”, a mai spus ea, care e cetățean american cu drept de vot.

