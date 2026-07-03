„Animalele noastre de la fermă o duc mai bine”, a declarat șeriful local în cadrul unei conferințe de presă, descriind situația. Copiii nu mergeau la școală, nu știau să citească sau să scrie, iar unii dintre ei aveau dificultăți severe de vorbire sau erau complet incapabili să comunice. Cel mai mare dintre frați prezenta și tulburări de dezvoltare.

Procurorul general Andy Wilson a subliniat gravitatea cazului: „Acest caz este aproape de neînțeles. Dacă am fi așteptat încă 24 de ore pentru a interveni, probabil că am fi avut unul sau mai multe decese.”

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Părinții și bunicii copiilor au fost arestați, fiind acuzați de punerea în pericol a minorilor. În ciuda probelor, aceștia susțin că sunt nevinovați. „Acești oameni au făcut tot posibilul să țină copiii departe de ochii autorităților în ultimii ani”, a mai adăugat Wilson în declarația sa, calificând faptele drept „rău intenționate”.

Investigația continuă, iar autoritățile încearcă să afle detalii suplimentare despre condițiile în care au fost ținuți copiii,