Cei mici în uniformă militară

Participanții, toți sub 18 ani, au fost îmbrăcați în echipament militar și înarmați cu puști adevărate. Ei au alergat, s-au târât pe burtă și au trecut prin ape puțin adânci, purtând echipament letal, conform unui articol publicat de The U.S. Sun.

Ivan Glușcenko, în vârstă de doar 8 ani, a fost văzut purtând arme de război reale. Întrebat care a fost partea lui preferată, el a răspuns: „Cum am aruncat grenade de mână și am tras focuri de armă”.

Tinerii se pregătesc pentru armată

Adolescenții mai mari și-au exprimat dorința de a se înrola în armată. Anton, un adolescent, a declarat: „Vreau să-mi leg viitorul de serviciul militar. Să-mi servesc țara și să fiu loial cauzei mele până la capăt.”

David, un alt participant, a spus că marșul îi permite să-și testeze limitele și „să afle cât de puternică este voința mea”.

Criticii condamnă indoctrinarea copiilor

Imaginile au fost criticate ca fiind pline de propagandă în sprijinul invaziei ilegale a Rusiei în Ucraina. Unii consideră că supunerea copiilor la antrenamente de tip militar este o formă de îndoctrinare.

Autoritățile ruse au respins acuzațiile, susținând că este vorba doar de patriotism sănătos. Instructorul Vladimir Ianenko a lăudat cursul, spunând că îi ajută pe copii să dobândească „înțelegere și cunoștințe”.

Copiii au fost puși să mânuiască arme reale și să treacă prin antrenamente militare autentice, imagine cu caracter ilustrativ, Foto: Profimedia

Educația militarizată în școli

Conform The U.S. Sun, normalizarea antrenamentului militar pentru copii face parte dintr-un plan mai amplu al lui Putin de a-i convinge pe tineri să se alăture armatei sale.

În școli, copiii participă la lecții obligatorii numite „Conversații despre lucruri importante”, unde moartea pentru patrie este glorificată. Aceste cursuri au fost introduse în septembrie 2022, la opt luni după invazia Rusiei în Ucraina.

Mai mult, elevii ruși din ultimii doi ani de liceu (16-18 ani) vor trebui să înveţe capitolul intitulat „Rusia astăzi. Operaţiunea Militară Specială”, o iniţiativă a preşedintelui Vladimir Putin, mare pasionat în a da lecţii de istorie ruşilor, informează EFE,

Occidentul prezentat ca agresor

Noile manuale de istorie distribuite în școlile rusești în septembrie 2023 glorifică Rusia, omit criticile la adresa lui Stalin și prezintă Occidentul ca agresor.

Copiilor li se predă că Ucraina este un „stat nazist” și că invazia Rusiei este justificată – în concordanță cu afirmația lui Putin că este „o chestiune de viață și de moarte, o chestiune a viitorului nostru istoric ca popor”.

În 2021, au apărut imagini cu elevi ruși executând acte militare într-o paradă bizară a școlii primare. Copiii au fost filmați purtând arme false și scandând cântece despre a fi „nemiloși” cu inamicul.

Aceste acțiuni ridică întrebări serioase despre impactul pe termen lung al militarizării educației asupra tinerei generații din Rusia.

