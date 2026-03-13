A devenit imediat cel mai popular copil din clasă

Incidentul s-a petrecut într-o școală primară din zona Osnabrück, în Saxonia Inferioară. Potrivit poliției, copilul a găsit acasă un plic cu bani. Părinții scoseseră suma de la bancă pentru a cumpăra o mașină. Înainte de a pleca la școală, băiatul a luat plicul și l-a pus în ghiozdan.

În timpul orelor, copilul le-a arătat colegilor teancul de bancnote. Polițiștii au descris scena într-un mod amuzat.

„Băiatul din districtul Osnabrück avea un bagaj valoros la el. Nu erau bani falși, totul era perfect legal, dar doar pentru a fi privit”, au transmis polițiștii.

Copiii au analizat bancnotele, iar unii chiar le-au mirosit, curioși să vadă cum arată și cum se simte o sumă atât de mare de bani.

Profesorii au chemat poliția

Situația a atras rapid atenția profesorului, care a decis să anunțe poliția, pentru a se asigura că totul este în regulă. Oamenii legii au ajuns la școală, au verificat situația și au strâns banii înapoi în plic. Suma a fost returnată părinților, iar incidentul s-a încheiat fără probleme.

„Părinții fericiți, copilul fericit, colegii încă entuziasmați”, au spus polițiștii, amuzați, după incident.

Întrebat de ce a luat banii la școală, copilul a mărturisit că voia să le arate colegilor cum arată o sumă mare de bani. Poliția spune că, pentru câteva ore, copilul a devenit vedeta clasei, iar lecția improvizată despre bani a stârnit multă curiozitate printre colegi.

