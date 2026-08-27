De ce a vrut mama să-l pedepsească pe băiat în acest fel?

Conform rechizitoriului, Susann S., mama copilului, l-a dus pe băiețel în pădure pentru a-l pedepsi. Sub presiunea unei dispute familiale care se întinsese pe parcursul întregului weekend, femeia l-a forțat pe copil să se dezbrace și să coboare din mașină. Era o noapte rece de noiembrie, cu temperaturi apropiate de îngheț și ploi.

„Era noiembrie, noapte și frig. Băiatul era gol, nu știa unde se află. Și ai plecat cu mașina. Imaginează-ți situația lui! Era îngrozit!”, a declarat judecătorul în timpul procesului.

Într-o încercare disperată de a rămâne alături de mama sa, copilul a deschis portiera, dar aceasta a ieșit din mașină și l-a scos afară cu forța. După ce s-a asigurat că portierele sunt încuiate, femeia a plecat, lăsându-l singur în întuneric. Băiatul a încercat să se agațe de vehicul, dar a căzut, suferind răni grave: abraziuni pe o suprafață extinsă a corpului și un traumatism cranio-cerebral sever. Copilul a fost internat în spital timp de trei zile pentru a primi îngrijiri medicale. În prezent, locuiește într-un orfelinat.

„Nu am vrut niciodată să-mi rănesc băiatul”

La tribunalul pentru minori din Dippoldiswalde, Susann S., care este de profesie asistentă medicală specializată în îngrijirea copiilor, și-a exprimat regretul profund pentru faptele sale. „Pur și simplu nu mai știam ce fac”, a declarat ea cu ochii în lacrimi. Femeia a explicat că, în weekendul respectiv, avusese mai multe certuri cu fiul ei, iar tensiunea a atins punctul culminant duminică seara, după ce copilul ar fi făcut o remarcă ce a declanșat furia mamei.

Susann S. a recunoscut că și-a dat seama de gravitatea faptelor sale abia după ce copilul a căzut de pe mașină. A fost momentul în care a sunat imediat la ambulanță. „Nu am vrut niciodată să-mi rănesc băiatul”, a mai spus ea, adăugând că, de la incident, a început un proces de terapie atât pentru ea, cât și pentru copil.

Decizia instanței: nouă luni de închisoare cu suspendare

Justiția nu a fost indulgentă cu Susann S. pentru fapta sa. Judecătorul a subliniat gravitatea situației, vorbind despre „frica de moarte” pe care băiatul ar fi resimțit-o în acea noapte întunecată și rece. „Pe lângă rănile fizice, copilul a suferit un abuz emoțional extrem”, a afirmat magistratul.

În final, instanța a condamnat-o pe femeie la nouă luni de închisoare cu suspendare. Aceasta înseamnă că Susann S. nu va fi încarcerată, însă va fi supravegheată pe durata perioadei de probă. Judecătorul a subliniat că pedeapsa are scopul de a sublinia severitatea faptei, dar și de a o încuraja să continue procesul de reabilitare psihologică.

Un incident care lasă urme adânci

Noaptea de noiembrie a marcat profund destinul copilului de 8 ani. Pe lângă rănile fizice, trauma psihologică suferită de băiat rămâne un aspect esențial al acestui caz. În urma evenimentelor, copilul a fost plasat într-un orfelinat, unde încearcă să-și reclădească viața departe de un mediu disfuncțional. Cazul rămâne o avertizare dureroasă pentru importanța sprijinului psihologic și a intervențiilor timpurii în familiile aflate în dificultate.

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