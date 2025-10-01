Copilul prezenta multiple traumatisme și se afla în stare de inconștiență

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare, alături de două echipaje SMURD. 

Copilul prezenta multiple traumatisme și se afla în stare de inconștiență. În acest caz, medicii SMURD i-au acordat îngrijiri medicale de urgență la fața locului, l-au intubat și l-au transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii.

Mama copilului a suferit în momentul accidentului un șoc emoțional puternic, prezentând agitație psihomotorie.  Ea a fost consultată de cel de-al doilea echipaj SMURD și ulterior transportată la spital, însoțindu-și fiul. 

Ce a transmis IPJ Cluj

„La data de 1 octombrie, în jurul orei 15.05, a fost înregistrat un accident de circulație pe strada Avram Iancu. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piața Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroșând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar.

În urma evenimentului, minorul de 12 ani a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, a transmis IPJ Cluj pentru Clujenii.ro.

De asemenea, un accident rutier s-a produs pe data de 29 septembrie 2025, pe DN1 E60, la ieșirea din Huedin spre Oradea. Un autotren și trei autoturisme au fost implicate, informează ISU Cluj,

