Înregistrarea, a cărei autenticitate nu a putut fi confirmată, arată copilul primind ordine să „ucidă ucraineni” de la un „superior”.

În clip, copilul, care nu pare să aibă mai mult de 7 ani, privește confuz spre cameră în timp ce o voce din „off” îl îndeamnă: „Învață cum să ucizi haholii (termen peiorativ rusesc pentru ucraineni). Exersează în cotinuare. Ai înțeles?”. Copilul răspunde „Da, să trăiți!” și primește ordine să fie gata de „luptă”.

La origine, „hahol” desemna creasta cocoșului sau meșa lungă de păr lăsată pe craniul ras, cum purtau cazacii. Termenul în sine nu era, inițial, negativ.

Alte cadre arată soldați târându-se prin nisip cu puști, în timp ce sunt îndemnați să se grăbească.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

„Learn how to kill Khokhols [Ukrainians]!”



This is how Russians teach children for the war against Ukraine.



„Ukrainians will not kill themselves – we must do it,” they say.



Sick people. Sick Russian society. pic.twitter.com/ZWmw3QZGTJ