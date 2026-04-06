Potrivit Serviciului Național de Informații din Coreea de Sud (NIS), regimul de la Phenian își gestionează cu mare atenție mesajele publice pentru a lăsa ușa deschisă unor viitoare negocieri cu Statele Unite și președintele Donald Trump, odată ce războiul se va încheia.

Informațiile au fost prezentate luni de parlamentarii de la Seul, în urma unei informări cu ușile închise organizate de agenția de spionaj sud-coreeană.

Lipsa gesturilor diplomatice

Conform deputatului Park Sun-won, care a participat la ședința NIS, Coreea de Nord nu a trimis nici arme, nici provizii Iranului de la declanșarea conflictului, pe 28 februarie.

Mai mult, Phenianul a evitat orice gest oficial de solidaritate cu Teheranul la nivel înalt. Nu a transmis condoleanțe publice după moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în recentele atacuri aeriene.

Totodată, Phenianul nu a emis niciun mesaj de felicitare pentru succesorul acestuia, fiul său, Mojtaba Khamenei, la preluarea funcției de lider suprem.

Spre deosebire de China și Rusia, care au publicat frecvent declarații pe tema războiului, Ministerul de Externe nord-coreean s-a limitat la doar două comunicate moderate.

NIS interpretează această reținere ca o tendință clară de a evita criticile directe la adresa liderului de la Casa Albă, Donald Trump. Agenția sud-coreeană evaluează că Phenianul își pregătește terenul diplomatic în perspectiva unui summit așteptat în luna mai între Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping.

Semnalul lui Kim Jong-un pentru Donald Trump

Semnalele de deschidere au fost transmise direct de liderul nord-coreean. La cel de-al Nouălea Congres al Partidului Muncitorilor, desfășurat la finalul lunii februarie, Kim Jong-un a lăsat să se înțeleagă că este dispus la discuții cu Washingtonul.

El a declarat că nu există motive pentru care cele două națiuni „să nu se poată înțelege”, impunând însă două condiții majore. Statele Unite să recunoască oficial Coreea de Nord drept stat nuclear și Washingtonul să renunțe la politica pe care Phenianul o consideră ostilă.

    NIS consideră că aceste declarații, făcute cu propria voce a lui Kim, reprezintă un semnal deliberat pentru a menține în termeni pozitivi relația personală cu Donald Trump și pentru a poziționa favorabil Coreea de Nord într-un nou capitol diplomatic, imediat ce tensiunile din Orientul Mijlociu se vor calma.

    Impactul economic al războiului din Iran asupra Phenianului

    Pe lângă calculele geopolitice, deciziile Phenianului sunt influențate și de dificultăți interne semnificative.

    NIS a raportat parlamentarilor sud-coreeni că regimul de la Phenian resimte o presiune economică uriașă generată de criza din Orientul Mijlociu.

    Consecințele directe includ: perturbări majore în achiziția de bunuri industriale, o creștere abruptă a prețurilor interne și deprecierea monedei locale (un curs de schimb valutar în creștere).

    Pentru a supraviețui acestui context economic dificil și a-și asigura necesarul energetic, Coreea de Nord face în prezent eforturi intense pentru a-și securiza aprovizionarea cu petrol din Federația Rusă.

    Parteneri
    După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Să nu...”
    Viva.ro
    După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Să nu...”
    Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
    Unica.ro
    Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
    Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
    Elle.ro
    Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
    gsp
    „Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
    GSP.RO
    „Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
    Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
    GSP.RO
    Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
    Parteneri
    ULTIMA ORĂ! Dorința famliei Lucescu nu a fost respectată în Spitalul Universitar, acolo unde Mircea Lucescu e în comă! Ce doreau Neli și Răzvan Lucescu. Intervine și ministrul Rogobete
    Libertateapentrufemei.ro
    ULTIMA ORĂ! Dorința famliei Lucescu nu a fost respectată în Spitalul Universitar, acolo unde Mircea Lucescu e în comă! Ce doreau Neli și Răzvan Lucescu. Intervine și ministrul Rogobete
    Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
    Avantaje.ro
    Cum au fost surprinse fetele lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și fiica ei, Aheea, au atras toate privirile în oraș, într-un moment rar mamă-fiică, în ajun de Florii
    „Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
    Tvmania.ro
    „Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

    Alte știri

    Scenariul „business class” la Poliția Română. IGPR alocă 300.000 de euro pentru bilete de avion: Somalia, Cuba și Vietnam, printre cele 164 de țări
    Analiză
    Știri România 13:00
    Scenariul „business class” la Poliția Română. IGPR alocă 300.000 de euro pentru bilete de avion: Somalia, Cuba și Vietnam, printre cele 164 de țări
    Trei români prinși în Italia după ce au furat alimente de aproape 500 de euro: „Voiam să le trimitem săracilor din România”
    Știri România 12:43
    Trei români prinși în Italia după ce au furat alimente de aproape 500 de euro: „Voiam să le trimitem săracilor din România”
    Parteneri
    Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam granița ilegal”
    Adevarul.ro
    Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam granița ilegal”
    Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
    Fanatik.ro
    Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
    Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
    Financiarul.ro
    Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
    Superliga.ro (P)
    Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
    Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
    Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
    Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
    Parteneri
    Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
    Elle.ro
    Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
    Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
    Unica.ro
    Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
    Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
    Viva.ro
    Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor

    Monden

    Mesajul pe care Codruța Filip i l-a trimis lui Valentin Sanfira după divorț. Artista suferă enorm: „Este dezamăgirea vieții mele”
    Stiri Mondene 12:21
    Mesajul pe care Codruța Filip i l-a trimis lui Valentin Sanfira după divorț. Artista suferă enorm: „Este dezamăgirea vieții mele”
    Valentin Sanfira, mesaj cu subînțeles pentru Codruța Filip? Ce a scris pe Facebook în ziua de Florii: „Așa e firea omului”
    Stiri Mondene 12:11
    Valentin Sanfira, mesaj cu subînțeles pentru Codruța Filip? Ce a scris pe Facebook în ziua de Florii: „Așa e firea omului”
    Parteneri
    „Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
    TVMania.ro
    „Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
    Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
    ObservatorNews.ro
    Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
    Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
    Libertateapentrufemei.ro
    Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
    Parteneri
    „Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
    GSP.ro
    „Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
    Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
    GSP.ro
    Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
    Parteneri
    Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
    Mediafax.ro
    Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
    Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
    StirileKanalD.ro
    Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
    Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
    Wowbiz.ro
    Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
    Promo
    Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
    Advertorial
    Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
    Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
    Advertorial
    Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
    Parteneri
    Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
    Wowbiz.ro
    Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
    Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
    Redactia.ro
    Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
    Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina
    KanalD.ro
    Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

    Politic

    Donald Trump a oferit un răspuns la invitația de a veni la București, cu ocazia summitului B9, de pe 13 mai
    Politică 12:54
    Donald Trump a oferit un răspuns la invitația de a veni la București, cu ocazia summitului B9, de pe 13 mai
    Alexandru Rogobete a dezvăluit ce se întâmplă cu proiectele de spitale noi din România, după ce costul materialelor de construcții a crescut
    Politică 07:58
    Alexandru Rogobete a dezvăluit ce se întâmplă cu proiectele de spitale noi din România, după ce costul materialelor de construcții a crescut
    Parteneri
    Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
    ZiaruldeIasi.ro
    Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
    Şumudică, anunţul momentului: “Am vorbit personal cu medicul lui Mircea Lucescu!” Dialogul cu Neli Lucescu şi ce i-a transmis doctorul despre starea teribilă în care se află fostul selecţioner
    Fanatik.ro
    Şumudică, anunţul momentului: “Am vorbit personal cu medicul lui Mircea Lucescu!” Dialogul cu Neli Lucescu şi ce i-a transmis doctorul despre starea teribilă în care se află fostul selecţioner
    Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
    Spotmedia.ro
    Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit