Potrivit Serviciului Național de Informații din Coreea de Sud (NIS), regimul de la Phenian își gestionează cu mare atenție mesajele publice pentru a lăsa ușa deschisă unor viitoare negocieri cu Statele Unite și președintele Donald Trump, odată ce războiul se va încheia.

Informațiile au fost prezentate luni de parlamentarii de la Seul, în urma unei informări cu ușile închise organizate de agenția de spionaj sud-coreeană.

Lipsa gesturilor diplomatice

Conform deputatului Park Sun-won, care a participat la ședința NIS, Coreea de Nord nu a trimis nici arme, nici provizii Iranului de la declanșarea conflictului, pe 28 februarie.

Mai mult, Phenianul a evitat orice gest oficial de solidaritate cu Teheranul la nivel înalt. Nu a transmis condoleanțe publice după moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în recentele atacuri aeriene.

Totodată, Phenianul nu a emis niciun mesaj de felicitare pentru succesorul acestuia, fiul său, Mojtaba Khamenei, la preluarea funcției de lider suprem.

Spre deosebire de China și Rusia, care au publicat frecvent declarații pe tema războiului, Ministerul de Externe nord-coreean s-a limitat la doar două comunicate moderate.

NIS interpretează această reținere ca o tendință clară de a evita criticile directe la adresa liderului de la Casa Albă, Donald Trump. Agenția sud-coreeană evaluează că Phenianul își pregătește terenul diplomatic în perspectiva unui summit așteptat în luna mai între Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping.

Semnalul lui Kim Jong-un pentru Donald Trump

Semnalele de deschidere au fost transmise direct de liderul nord-coreean. La cel de-al Nouălea Congres al Partidului Muncitorilor, desfășurat la finalul lunii februarie, Kim Jong-un a lăsat să se înțeleagă că este dispus la discuții cu Washingtonul.

El a declarat că nu există motive pentru care cele două națiuni „să nu se poată înțelege”, impunând însă două condiții majore. Statele Unite să recunoască oficial Coreea de Nord drept stat nuclear și Washingtonul să renunțe la politica pe care Phenianul o consideră ostilă.

NIS consideră că aceste declarații, făcute cu propria voce a lui Kim, reprezintă un semnal deliberat pentru a menține în termeni pozitivi relația personală cu Donald Trump și pentru a poziționa favorabil Coreea de Nord într-un nou capitol diplomatic, imediat ce tensiunile din Orientul Mijlociu se vor calma.

Impactul economic al războiului din Iran asupra Phenianului

Pe lângă calculele geopolitice, deciziile Phenianului sunt influențate și de dificultăți interne semnificative.

NIS a raportat parlamentarilor sud-coreeni că regimul de la Phenian resimte o presiune economică uriașă generată de criza din Orientul Mijlociu.

Consecințele directe includ: perturbări majore în achiziția de bunuri industriale, o creștere abruptă a prețurilor interne și deprecierea monedei locale (un curs de schimb valutar în creștere).

Pentru a supraviețui acestui context economic dificil și a-și asigura necesarul energetic, Coreea de Nord face în prezent eforturi intense pentru a-și securiza aprovizionarea cu petrol din Federația Rusă.