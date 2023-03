Dmitri, nume fictiv dat de jurnaliști bărbatului pentru a-l proteja de posibile repercusiuni în Rusia, a stat aproape cinci luni în aeroport după ce Ministerul de Justiție din Coreea de Sud i-a refuzat cererea pentru statutul de refugiat.

În Coreea de Sud, rezolvarea solicitării depuse pentru statutul de refugiat poate dura luni sau chiar ani. Până s-o obțină, Dmitri va avea nevoie de aprobare, dacă dorește să părăsească centrul în care e cazat și chiar și atunci va trebui să se întoarcă până în ora 18.00. În plus, dacă iese, trebuie să facă un test COVID pe cheltuiala sa. Și nu are voie să lucreze.

Toate acestea nu l-au făcut să se răzgândească și să se întoarcă acasă, unde a lăsat o soție și un fiu de 7 ani, care „nu înțelege de ce a trebuit să plec”.

„Sunt împotriva războiului”

Dmitri, 30 de ani, a fugit din Rusia în octombrie 2022, după ce președintele Vladimir Putin a decretat mobilizarea a 300.000 de oameni pentru a se alătura războiului din Ucraina. Se temea că va fi printre cei trimiși în prima linie, deoarece are un dosar de disidență.

„Am protestat la mitinguri față de război. Așa că am decis că trebuie să părăsesc Rusia”, a spus el, adăugând că șase dintre prietenii săi au murit deja în Ucraina.

Primul său plan a fost să se îndrepte spre Kazahstan, dar s-a răzgândit când a auzit că Astana îi deportează pe rușii care fug de mobilizare.

Coreea de Sud era singura țară democratică în care putea zbura în acel moment, deși era conștient de faptul că autoritățile coreene nu îi privesc cu amabilitate pe cei care încearcă să evite recrutări militare, având în vedere că are propriul serviciu militar obligatoriu de cel puțin 18 luni, pe care majoritatea bărbaților trebuie să îl îndeplinească până la vârsta de 28 de ani.

„Nu fug de mobilizare, dar sunt împotriva războiului”, a declarat el pentru CNN, sperând că mesajul va ajunge și la oficialii din Seul. „Nu vreau să mă duc să ucid oameni”.

Până să îi fie permisă ieșirea din aeroport, Dmitri primea o chiflă tradițională și un suc la amiază și pui cu orez la cină, iar în restul zilei nu avea nimic de făcut decât să se plimbe prin aeroport, prin fluxul continuu de călători. Își spăla hainele într-o chiuvetă de baie publică și se plânge că nu a avut apă caldă pentru duș în ultima lună petrecută acolo, un lucru care este negat de departamentul de imigrație.

Dacă în aeroport a dormit pe jos, într-o cameră mică, alături de alți 15 solicitanți de azil, la centrul guvernamental lucrurile stau mult mai bine. „Condițiile de aici sunt foarte bune, ne hrănesc foarte bine, există o mașină de spălat, există un fier de călcat, este apă caldă, peste tot este curat și toți te tratează foarte bine”, spune el.

Care sunt șansele să obțină azil

Solicitarea de azil a lui Dmitri e departe de a fi rezolvată. El a câștigat dreptul de a solicita statutul de refugiat luna trecută, după ce a contestat cu succes decizia Ministerului Justiției la Tribunalul Districtual Incheon. Ministerul a transmis că va face apel împotriva deciziei.

Avocatul său a spus că ar putea să mai dureze încă cinci luni până când va afla dacă are dreptul de a aplica. Însă și atunci, succesul este departe de a fi garantat, având în vedere procentul mic de cereri de refugiați pe care Coreea de Sud le acceptă. În 2019, înainte ca pandemia de COVID să limiteze numărul de solicitanți care sosesc în Seul, doar 79 din aproape 15.500 de solicitanți au primit statutul de refugiat.

„Rata de aprobare a cererilor migranților e sub 1% în Coreea de Sud. Prin comparație, SUA au o rată de aproape 10%. Aici, șansele pentru refugiați sunt ca o gaură de ac, nu sunt sigur că va reuși să treacă prin acea gaură. Vom face tot posibilul, dar va fi dificil”, a spus avocatul lui Dmitri, Lee Jong-chan.

Pentru a-i obține statutul de refugiat, avocatul pledează pe ideea că „o obiecție de a servi în armată în timp de război intră în categoria persecuției din cauza opiniilor politice”.

Estimează o așteptare de aproximativ cinci luni pentru a afla dacă Dmitri are dreptul de a solicita statutul de refugiat, apoi o alta de 1-2 ani până să afle răspunsul la solicitare. Dacă cererea este respinsă, Dmitri poate să mai rămână în țară cu un permis de ședere umanitar, deși asta ar veni cu dezavantaje.

Dacă îi va fi refuzat azilul în Coreea de Sud, Dmitri a spus că va lua în considerare să apeleze la Ambasadele Statelor Unite și Canadei.

Spune însă că vrea să se întoarcă la un moment dat în țara lui, când aceasta va fi sigură pentru el: „Ar fi grozav dacă m-aș putea întoarce acasă în Rusia. Asta ar însemna că tot ce se întâmplă s-a încheiat, așa că cu cât mai devreme, cu atât mai bine”.

