Știri Externe Toată populația Coreei de Sud va întineri după ce autoritățile au decis schimbarea sistemului tradițional de calculare a vârstei De Sebastian Pricop, . Ultimul update Vineri, 09 decembrie 2022, 11:40

Salvează articol

Actualul sistem de calculare a vârstei prevede că fiecare nou-născut pornește de la vârsta de un an, iar vârsta crește cu câte un an la fiecare 1 ianuarie. Acesta se va modifica din iunie 2023 după ce Coreea de Sud a adoptat o lege care prevede trecerea la standardul internațional. Această schimbare îi va face pe cetățeni să fie cu unul sau doi ani mai tineri în documente oficiale, relatează The Guardian.