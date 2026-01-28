„Am realizat modernizarea tehnică a acestui sistem de arme pentru a utiliza cele mai puternice caracteristici ale sale în cel mai adecvat şi eficient mod, făcând astfel posibilă aplicarea sa în atacuri specifice”, a declarat liderul nord-coreean, conform KCNA.

În aceeași zi, statul-major interarme din Coreea de Sud a anunțat detectarea unor proiectile neidentificate lansate de la Phenian către Marea Japoniei, menționând că acestea au parcurs aproximativ 350 de kilometri. Proiectilele au fost observate și de garda de coastă japoneză, care a confirmat direcția lor către est.

Testele de rachete efectuate de Coreea de Nord au atras critici din partea Coreei de Sud și Japoniei. Yonhap, agenția oficială de presă sud-coreeană, a interpretat lansările ca o „demonstrație de forță” a regimului de la Phenian înaintea celui de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor, eveniment așteptat să aibă loc în februarie.

Consiliul de Securitate al ONU interzice Coreei de Nord să efectueze teste cu rachete balistice. Totuși, pe 4 ianuarie, Phenianul a susținut că a testat o rachetă hipersonică. Informațiile furnizate de KCNA nu au putut fi verificate independent.

