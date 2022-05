„Exact acum un an, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Pachetul de Coeziune pentru perioada 2021-2027 în valoare totală de 330 miliarde euro – din care României îi revin aproximativ 28 de miliarde euro. Deci, cele 28 de miliarde de euro din politica de coeziune pot fi accesaţi de la 1 iulie 2021, ziua în care Regulamentul de folosire a acestor ţări a fost publicat în Jurnalul European”, a scris Corina Creţu, pe Facebook.

„Cum alte ţări o fac deja, folosind în paralel fonduri europene din exerciţiul financiar 2021-2027 şi din PNRR. Dar România nu are încă negociate Acordul de Parteneriat cu Comisia Europeană, nici Programele Operaţionale – care sunt absolut necesare pentru utilizarea acestor sume”, adaugă Corina Creţu.

Potrivit acesteia, pentru exerciţiul financiar 2014-2020, România mai are de cheltuit 13 miliarde de euro, iar termenul-limită de folosire pentru aceşti bani este 31 decembrie 2023.

Referitor la bugetul 2021-2027, europarlamentarul român precizează că, în calitate de comisar pentru politică regională, a negociat creşteri importante ale sumelor pentru ţările mai puţin dezvoltate din Uniunea Europeană, implicit pentru România.

„În ceea ce priveşte bugetul 2021-2027, am conştiinţa împăcată că am negociat creşteri importante ale sumelor pentru ţările mai puţin dezvoltate din Uniunea Europeană, implicit pentru România. De exemplu, România ar urma să primească 8% în plus de la bugetul UE, adică 6 miliarde euro în plus sau 15% în plus ajutor financiar pe cap de locuitor faţă de perioada 2014-2020”, a explicat ea.

Pe data de 14 aprilie, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a anunţat că a transmis Comisiei Europene în mod oficial documentul care stabileşte viitoarele linii strategice de finanţare şi complementaritatea dintre fondurile şi programele specifice Politicii de Coeziune în perioada de programare 2021-2027, precum şi posibilităţile de finanţare a nevoilor de dezvoltare din alte surse financiare.

Potrivit unui comunicat al MIPE, în perioada următoare, România va putea transmite progresiv Comisiei Europene şi programele operaţionale, în funcţie de încheierea negocierilor informale cu Comisia Europeană pentru fiecare în parte.

Valoarea totală a finanţării politicii de coeziune şi politicii de pescuit pentru 2021-2027 se ridică la 31,5 miliarde euro.

GSP.RO Metoda șocantă prin care o jurnalistă și-a dat seama că iubitul ei o înșală: „Începuse să...”

Playtech.ro ȘOC! Cât costă un show EROTIC cu Daniela Crudu! Sumele sunt HALUCINANTE

Observatornews.ro "Băiatu', vezi că face valuri!" Haz de necaz la Constanţa. Un tânăr a ieşit la plimbare cu caiacul pe promenada din Mamaia

HOROSCOP Horoscop 30 mai 2022. Vărsătorii se poartă copilărește în situații importante, fac ceva doar dacă le place și caută avantaj în orice

Știrileprotv.ro Un nou incident șocant în SUA. Mai multe persoane au fost împușcate

Orangesport.ro A invitat un fotbalist acasă şi a rămas mască. Ce au făcut: ”Acum nu ştiu dacă îi mai place”

PUBLICITATE Pentru mai multe secrete de stil & sustenabilitate cu Ioana Grama