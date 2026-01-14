Datele apar într-o petiție adresată Guvernului, semnată în ianuarie 2026 de Cosmin Bârlea, președintele Asociației Pescari pe Ape din Maramureș. Potrivit informațiilor incluse în document, România găzduiește peste 140.000–150.000 de cormorani, fiecare consumând zilnic între 800 g și 3 kg de pește, în funcție de sezon, relatează Agrobiznes.ro. În 2020 erau puțin peste 9.000 de exemplare de cormorani mari, după cum au arătat la acel moment studiile ornitologilor.

Raportat anual, un singur cormoran poate consuma până la 730 kg de pește, iar la nivel național rezultă un consum cumulat de peste 100.000 de tone de pește pe an, conform calculelor incluse în document.

Conform Agrobiznes, presiunea constantă exercitată de cormorani conduce la falimentarea fermelor piscicole, compromiterea programelor de repopulare, creșterea mortalității piscicole și afectarea lanțului trofic în ecosistemele acvatice.

În plan economic, aceste efecte se traduc prin retragerea investițiilor, pierderea locurilor de muncă din mediul rural și creșterea dependenței României de importurile de pește, în contextul unei cereri interne stabile.

Deși fermierii au încercat protecții neletale, precum plase, sperietori acustice și lasere, adaptabilitatea cormoranilor le face ineficiente pe termen lung. În lipsa unor măsuri mai eficiente, pierderile continuă să crească.

Un element subliniat explicit în document este faptul că nu se solicită exterminarea cormoranului, ci un management echilibrat, responsabil și legal, care să țină cont atât de protecția biodiversității, cât și de interesele economice legitime ale pisciculturii românești.

Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, spunea despre cormorani, în 2019, în Comisia pentru pescuit a Parlamentului European, că aceștia fac baie în piscină.



