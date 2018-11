La toate se adaugă și faptul că Forbes USA l-au clasat ca fiind unul dintre cei mai influenţi 300 de tineri din Europa, iar cei de la Real Leaders l-au invitat printre cei 100 de tineri vizionari care ar putea contura un viitor mai bun pentru omenire.

Sibianul care a inventat ochelarii pentru nevăzători, realizat în cadrul proiectului Lumen, a vorbit pentru Libertatea despre importanța distincției JCI, primită în Goa, India. „Fiecare astfel de nominalizare îți amintește că ceea ce faci contează. Noi, cei creativi, ne închidem în laboratoarele noastre cu anii și încercăm să rezolvam probleme. Astfel de premii ne amintesc că ceea ce facem contează și trebuie să mergem mai departe”, a spus Cornel Amariei.

A inventat ochelarii pentru nevăzători – Lumen

Tânărul de 23 de ani este head of innovation la Continental, o multinațională prezentă în 55 de țări. „Anul acesta am avut plăcerea și reușita să stau peste 50% din timp în România, în Cluj, Sibiu și București. Este cea mai lungă perioadă petrecută de mine în țară din ultimii 6 ani și mi-a plăcut. Anul trecut am locuit în Germania o bună parte unde am fondat o nouă companie care ylterior a fost absorbită în Continental”, povestește Cornel.

Cât despre proiectele sale, acestea pot fi definite ca fiind munca unui cercetător care vrea să schimbe lumea în bine: „În România și Germania lucrez în două mari direcții: 1. Asistența handicapurilor umane – unul este proiectul Lumen care trece prin cea mai frumoasă etapă acum, când ne apropriem din nou de o rundă mare de testare, în primul semestru din 2019; alte proiecte în această direcție includ sisteme pentru handicap locomotor, inspirate din situația părinților mei, ambii suferind de asta. 2. Cealaltă direcție este mobilitatea viitorului – de la condus autonom la senzoristică, conectivitate, etc. pentru vehiculele viitorului”.

Despre proiectul Lumen, Cornel Amariei a vorbit și în anul 2016, în presa din Sibiu. „Lumen este o pereche de ochelari pentru nevăzători, arată și este la fel ușor de folosit ca și o pereche de ochelari obișnuită, doar că ceea ce face este diferit. Are un senzor tridimensional ce poate să înțeleagă distanța către fiecare obiect din sală. Este ca o cameră de filmat care pe lângă culoare și formă poate să înțeleagă și distanța. Practic aceeași chestie face și văzul uman. Toată informația este transformată în impulsuri electrice ce merg la creier, prin piele. Pe frunte avem un sistem de senzori care transmite o vibrație ce corespunde ca intensitate distanței față de un anumit obiect. Deci, dacă este mai aproape vibrația este mai puternică și dacă este mai departe obiectul vibrația pierde din intensitate. Asta se întâmplă pe toată fruntea, în aproximativ 500 de locuri, ceea ce ne dă posibilitatea de a ajunge să înțelegem forma unui obiect, distanța față de el, poziția în cameră și chiar dacă se mișcă”, a explicat Cornel, pentru turnulsfatului.ro.

