“Harta performanțelor atragerii fondurilor europene indică mari surprize: deși tot PSD, administrația din Bistrița-Năsăud a luat dublu banilor față de echipa Firea!”, acesta este titlul pus de Libertatea în articolul publicat duminică, pe baza informațiilor și aprecierilor autorilor.



Profesor doctor la Copenhagen Business School, Cornel Ban a analizat, împreună cu colegul său, județ cu județ.



Cercetătorii au remarcat că topul e deschis de județe precum Ilfov, Tulcea și Bistrița-Năsăud, cu o mai bună performanță decât Bucureștiul sau județe mai dezvoltate, precum Arad și Sibiu.



“Harnica administrație a județului Bistrița-Năsăud”



Despre Bistrița-Năsăud, județul natal al lui Ban, articolul consemnează:



“Cum ar veni, harnica administrație a județului Bistrița-Năsăud, condusă de, probabil, cea mai bună echipă de administrație județeană din România, cum este cea a lui Emil Radu Moldovan, a adus, într-un județ mai degrabă rural și fără atuuri geografice, fără universitate proprie și fără greutate administrativă, de două ori mai mulți bani europeni pe cap de locuitor decât Bucureștiul.



Trebuie să fii extrem de lipsit de obiectivitate și să negi că banii aceia nu se văd în spitale, drumuri, restaurări de patrimoniu.



Practic, dacă acum 10 ani SJU Bistrița era un fel de spital de campanie, azi este recunoscut ca fiind printre cele mai moderne din țară, care a atras cu tehnologia sa și condițiile de lucru zeci de medici performanți din centre medicale universitare”.



O jurnalistă pune o întrebare



Jurnalista din Bistrița Simona Bozbici a criticat articolul și a întrebat pe contul său de Facebook dacă e adevărat că Cornel Ban are un contract pe fonduri europene cu CJ Bistrița-Năsăud.



Îi mulțumim colegei din Bistrița pentru remarcă. Libertatea l-a întrebat pe contributorul său Cornel Ban, un profesor pe care îl prețuim și care nu e la primul articol publicat în ziar, dacă e adevărat că are un contract cu autoritățile publice despre care a scris.

I-am spus că, în opinia redacției, era o situație care trebuia declarată față de public, tocmai ca să nu pună datele sub semnul întrebării.

El a confirmat că acest contract există.



Ban: “Îmi cer scuze. Mea culpa”

“Este un contract și este în domeniul public. Am pus disclaimer la mine pe pagină. Livrarea sa este în ianuarie. Este un contract cu 9 experți. Îl atașez aici și poate fi publicat. Dacă este vreo problemă de etică în acest sens, sunt de acord cu retragerea materialului. Sigur, să facem tot ceea ce este etic impecabil”, a răspuns Cornel Ban pentru Libertatea.

E bine să fie totul transparent și îmi cer scuze că nu mi-a trecut prin cap să vorbesc despre Tulcea acolo sau Cluj. Mea culpa. Cornel Ban, Copenhagen Business School:

Vă cerem scuze, nu am avut nicio informație despre contract

Contractul, pe care însuși profesorul l-a pus publicului astăzi la dispoziție, este semnat de Cornel Ban și, printre oficiali, de șeful CJ, Emil Radu Moldovan, cel elogiat în articol, pe baza unor date pe care cercetătorii le consideră o performanță statistic relevată.

Libertatea l-a rugat pe profesorul Cornel Ban ca, dacă dorește, să scrie la rându-i un text în care să explice situația și să vorbească despre cifrele pe care, împreună cu colegul său de la București, Aurelian Giugăl, care nu are nicio legătură cu acest contract, le-a prezentat. Credem că e necesar să explice metodologia publicului și să argumenteze dacă aceste concluzii pot fi de încredere.

Ziarul cere scuze cititorilor săi și publicului, nu am avut nici cea mai mică informație că unul dintre contributorii care semnează articolul (contributorii sunt, în general, experți invitați să scrie, din când în când, în paginile publicației) are un contract cu cineva despre care relatează.

Publicăm contractul

E o situație anormală, neașteptată și pe care noi, ca ziar, nu o acceptăm. Cum stau lucrurile într-o redacție? În cazul ziariștilor, nimic nu se poate negocia sub acest aspect. În cazul contributorilor, care sunt experți cu propria carieră, iar cea a lui Cornel Ban este remarcabilă, pot exista situații când un contributor e angajat sau legat prin contract de o organizație.

Dar el declară acest lucru printr-un disclaimer, pentru ca publicul să cântărească singur dacă ce urmează să citească e sau nu influențat de situația autorului.

Ca expert, poți face o statistică despre 40 de județe dacă ai contract cu unul dintre ele, numai că normal e să anunți și, mai ales, să precizezi suplimentar dacă faci un exemplu pozitiv din cel sub care ești în contract.

Încă o dată, regretăm, nu am putut bănui că așa ceva se poate întâmpla, iar când am aflat de această posibilitate, am întreprins demersurile pe care le-ați putut vedea mai sus. Libertatea publică contractul furnizat de Cornel Ban, încheiat între el și Consiliul Județean Bistrița, pus la dispoziție de profesor.

Contractul încheiat între Cornel Ban și Consiliul Județean Bistrița, pus la dispoziție de profesor

