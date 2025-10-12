Codreanu, între fasciștii italieni Bombacci şi Farinacci

Materialele includ portrete stilizate, fragmente din discursurile și scrierile sale, mesaje care glorifică valorile legionarilor, dar și evenimente în memoria „Căpitanului”, transformând figura lui Codreanu într-un simbol al identității și ideologiei ultranaționaliste transnaționale.

Un portret cu chipul căpitanului Codreanu tronează pe perete în cadrul unei conferințe a extremiștilor italieni, între imaginile a doi dintre cei mai proeminenți ideologi ai fascismului european: Nicola Bombacci – fost deputat și colaborator apropiat al lui Benito Mussolini – și Roberto Farinacci, considerat unul dintre cei mai duri și radicali lideri ai Partidului Național Fascist italian.

fotografie din cadrul unei ședințe al unui grup de extremă dreapta din Italia
Fotografie din cadrul unei ședințe al unui grup de extremă dreapta din Italia

Fotografia are valoarea unui manifest ideologic în sine. Chipurile celor trei – legionarul român, ideologul fascist italian și „părintele intransigenței” fasciste – sunt așezate deliberat alături, ca simbol al unei continuități istorice revendicate de mișcările ultranaționaliste contemporane.

Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
Recomandări
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

LUroboro – Cava deTirreni, un grup de extremă dreapta italian, citează din Codreanu într-o postare, considerând moartea extremistului român drept „unul dintre cele mai atroce asasinate politice comise în Europa în secolul XX”. 

Colaj postare Codreanu și grupul LUroboro - Cava deTirreni
Colaj-postare Codreanu și grupul LUroboro – Cava deTirreni

„Ne-am numit legionari. Noi, slujitorii acestui steag, nu ne-am angajat solemn să jefuim țara, nu ne-am angajat solemn să ne uităm la partizani cărora să le permitem să roadă oasele țării. Ne-am angajat solemn să rămânem săraci până în mormânt: chiar și cei dintre noi care sunt bogați se vor sărăci. Și ne-am angajat solemn să învingem, să învingem și să ne ducem la capăt răzbunările. Suntem pregătiți pentru sacrificiu, suntem cu toții pregătiți să murim (citat din Codreanu – n.red.).

Noaptea dintre 29 și 30 noiembrie 1938 este data unuia dintre cele mai atroce asasinate politice comise în Europa secolului XX. Corneliu Zelea Codreanu și treisprezece dintre legionarii săi au fost strangulați și aruncați într-o groapă comună într-un episod pe care românii l-au numit, cu o metaforă macabră, noaptea vampirilor”.

Și grupurile de extremă dreapta din Serbia îl venerează 

În cadrul grupurilor extremiste din Serbia, chipul lui Zelea Codreanu este des întâlnit printre simbolurile utilizate de mai multe organizații radicale. Portretele sale apar pe bannere, afișe și chiar în materiale de propagandă online.

colaj simboluri de extremă dreapta sârbești
Colaj simboluri de extremă dreapta sârbești

Pentru aceste grupuri, Codreanu nu este doar o figură istorică românească, ci un simbol internațional al „rezistenței împotriva comunismului” și al „purismului național”, revendicat ca parte dintr-un țel comun al extremei drepte din Europa de Est.

Textul din imaginea a doua tradus din sârbă „Ucidem în noi o lume pentru a putea crea o alta, mai înaltă, care atinge cerurile - Corneliu Codreanu”
Textul din imaginea a doua tradus din sârbă: „Ucidem în noi o lume pentru a putea crea o alta, mai înaltă, care atinge cerurile – Corneliu Codreanu”

Asemenea grupurilor din Italia, și cele din Serbia citează frecvent din textele lui Codreanu și folosesc imaginea sa stilizată sau modificată în mai multe postări pe Telegram. Aceste materiale sunt adesea însoțite de fraze rostite de fostul lider al legionarilor români, prezentate ca maxime inspiraționale sau manifeste ideologice. 

În unele cazuri, portretul său este combinat cu simboluri ale naționalismului extrem, crucea legionară sau elemente grafice care sugerează continuitatea „luptelor pentru puritatea națională”, astfel încât figura lui Codreanu devine un reper vizual și ideologic pentru radicalizarea tinerilor și consolidarea identității grupurilor ultranaționaliste.

colaj postări cu Zelea Codreanu pe grupurile extremiste sârbești
Colaj cu postări cu Zelea Codreanu pe grupurile extremiste sârbești

În Franța s-a organizat anul acesta o conferință despre Zelea Codreanu

La începutul acestui an, pe 25 ianuarie, în Clermont-Ferrand, un oraș din centrul Franței, la aproximativ 150 de kilometri de Lyon, a avut loc o conferință organizată de simpatizanți neofasciști francezi, dedicată lui Corneliu Zelea Codreanu.

Conform postării publicate pe grupul de Telegram Clermont Non Conforme, introducerea conferinței suna astfel: „Eroii săi și sfârșitul lor tragic ne vor fi povestite de gazda noastră, mare pasionat al «Șefului de Cuib» și autor al unei cărți pe această temă”.

captură de ecran postare grup de Telegram Clermont Non Conforme
Captură de ecran postare grup de Telegram Clermont Non Conforme

O conferință similară, dedicată memoriei fostului lider legionar, s-a desfășurat și anul trecut în Grecia, potrivit unei postări pe grupul de extremă dreapta elen Youth Front. Evenimentul a avut loc la Salonic, al doilea oraș ca mărime al țării, unde participanții au marcat 85 de ani de la moartea lui Corneliu Zelea Codreanu.

Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”
Capturi de ecran de pe grupul de extremă dreapta elen Youth Front

De asemenea, Mișcarea „Renașterea Națională a Poloniei” (Narodowe Odrodzenie Polski) a folosit în mod repetat platforma Telegram pentru a publica materiale și mesaje în cinstea fostului șef al Gărzii de Fier din România. 

Postările includ citate ale liderului legionar, fotografii istorice, portrete stilizate și referințe la valorile pe care organizația le revendică din moștenirea Codreanu: naționalism, disciplină și religie.

Istoric: Corneliu Zelea Codreanu exercită fascinație”

Memoria lui Corneliu Zelea Codreanu continuă să fie cultivată și chiar glorificată în cercurile de extremă dreaptă din afara țării. Pentru a înțelege de ce fondatorul Mișcării Legionare rămâne una dintre figurile de referință pentru aceste grupări, am stat de vorbă cu Costel Coroban, doctor în istorie și profesor universitar în cadrul Facultății de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța.

Costel Coroban. Foto: Facebook/ Jurnalism și Relații Publice UOC
Costel Coroban. Foto: Facebook/Jurnalism și Relații Publice UOC

Profesorul explică faptul că sfârșitul violent al lui Codreanu i-a adus acestuia un statut de „martir”, în ciuda faptului că mișcarea sa a semănat teroare și violență în România secolului trecut.

„Corneliu Zelea Codreanu exercită fascinație asupra grupurilor extremiste de astăzi datorită aurei de martir ce planează asupra figurii sale. Să nu uităm că pe armele atentatorului de la Christchurch, Noua Zeelandă, din 2019, care a deschis focul asupra unor moschei, apar scrise nume ale unor luptători antiotomani precum Șerban Cantacuzino, Iancu de Hunedoara și alți lideri din Balcani. 

Spre deosebire de acești lideri a căror imagine a fost pătată de amintitul atentator, «Căpitanul» a condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică. După ce a fost arestat și condamnat pentru ultraj împotriva unui membru al guvernului în 1938, Codreanu a fost asasinat. Așa a devenit principalul martir al Mișcării Legionare și astfel cred că se poate explica fascinația morbidă pentru personalitatea acestuia întâlnită la grupuri extremiste și astăzi, a declarat Costel Coroban.

Potrivit lui Coroban, recursul la o personalitate din trecut are mai multe roluri și se petrece din mai multe cauze. 

„Constituie o punte cu lumea idealizată a trecutului «glorios», este o forma facilă de exprimare a propriei identități (poate mulți care participă la comemorări de acest fel nici nu cunosc personalitatea istorică a celui pomenit în profunzime, dar acceptă participarea din spirit de grup) și face apel la aura de infailibilitate greșit asociată cu «icoana» unor personalități despre care istoricii au demonstrat că au comis crime împotriva umanității. Există și astăzi lideri care prin gestică au demonstrat că au vederi de extremă dreapta, dar care, datorită calității de persoană publică, nu pot recunoaște deschis acest lucru”, mai spune profesorul. 

De ce „nu prind” la extremiști Sima sau Antonescu

De asemenea, figurile mareșalului Ion Antonescu – aliat fidel al Germaniei naziste și al Italiei fasciste – sau Horia Sima, succesorul lui Codreanu la conducerea Mișcării Legionare, sunt aproape inexistente în discursul și simbolistica acestor grupuri contemporane, spre deosebire de imaginea „Căpitanului”, care continuă să fie intens exploatată.

Costel Coroban explică acest aparent paradox prin faptul că Horia Sima a eșuat în tentativa de a conduce Garda de Fier și de a-i păstra coeziunea, iar în cazul lui Antonescu, acesta nu a fost un mistic ortodox și s-a opus cu fermitate organizației legionare, în ciuda colaborării sale cu regimurile fasciste europene.

„Mareșalul Ion Antonescu a colaborat cu Mișcarea Legionară condusă de Horia Sima la îndemnul lui Carol al II-lea în perioada septembrie 1940 – ianuarie 1941, perioada așa-numitului stat național-legionar. Atunci când legionarii au încercat să preia puterea totală printr-o lovitură de stat, Ion Antonescu a înăbușit tentativa lor prin execuții publice în toate județele României. Sima a reușit să fugă din țară și ducând o viață lungă în exil a fost dezavuat și condamnat în mai multe rânduri de alți legionari pentru eșecul mișcării. 

De cealaltă parte, Ion Antonescu a fost în primul rând un militar, nu un mistic ortodox precum Codreanu sau cu o personalitate haotică precum Horia Sima. Ambii au fost condamnați la moarte în 1946, sentința fiind citită în absența în cazul lui Sima și pusă în aplicare în cazul lui Ion Antonescu, văzut și el din acel moment ca un martir”, mai spune profesorul universitar Costel Coroban.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum i-a fost cu adevărat Valentinei Pelinel în SUA, departe de țară și de familie: „Nu înțeleg depresia și plictiseala”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
GSP.RO
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
GSP.RO
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Românii nu vor ca armata să devină obligatorie și nici să ajutăm Republica Moldova, în cazul unui atac rusesc
Știri România 13:22
Românii nu vor ca armata să devină obligatorie și nici să ajutăm Republica Moldova, în cazul unui atac rusesc
Un român care-și repara mașina a fost atacat de soția lui și înjunghiat cu șurubelnița, în Austria: „15.000 de euro în numerar, 4.000 de euro în bijuterii. Eram furioasă”
Știri România 13:12
Un român care-și repara mașina a fost atacat de soția lui și înjunghiat cu șurubelnița, în Austria: „15.000 de euro în numerar, 4.000 de euro în bijuterii. Eram furioasă”
Parteneri
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
Adevarul.ro
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Fanatik.ro
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Stiri Mondene 12:06
Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Cine e și cu ce se ocupă soțul Marinelei Chelaru. A divorțat de el, dar dragostea i-a readus împreună: „Nu a fost numai miere și lapte”
Stiri Mondene 10:23
Cine e și cu ce se ocupă soțul Marinelei Chelaru. A divorțat de el, dar dragostea i-a readus împreună: „Nu a fost numai miere și lapte”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
ObservatorNews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
GSP.ro
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.ro
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
Mediafax.ro
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
A murit Diane Keaton! Actrița din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite” s-a stins la 79 de ani
KanalD.ro
A murit Diane Keaton! Actrița din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite” s-a stins la 79 de ani

Politic

„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Politică 11 oct.
„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Politică 11 oct.
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Ce s-a ales de Cristian Daminuță, ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”. Ce face astăzi pentru bani, unde s-a angajat
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Cristian Daminuță, ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”. Ce face astăzi pentru bani, unde s-a angajat
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită