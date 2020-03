De Petre Dobrescu,

20.000 de refugiați se află pe insula Lesbos, iar aproape jumătate dintre aceștia sunt minori.

Tabăra Moria e supraaglomerată, corturile sunt întinse și în afara gardurilor care o delimitează, nu există medicamente și obiecte de uz sanitar, iar condițiile mizere în care trăiesc îi fac pe migranți extrem de vulnerabili la boli, în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemie de coronaviroză, iar pe insulă a fost confirmat primul caz de infectare.

Iar în ultimele zile, tensiunile dintre localnici și migranți s-au intensificat.

O parte a taberei, inclusiv depozitul de mâncare și școala pentru copiii refugiaților, au fost incendiate, iar medicii voluntari au fost atacați de greci și puși pe fugă. Ca urmare, servicii vitale, precum cele asigurate de organizație Medici fără Frontiere, au fost sistate, iar oamenii sunt în mare parte pe cont propriu.

Iar Mie Terkelsen, șefa asistentelor de la Medici fără Frontiere de pe Insula Lesbos, confirmă situația de coșmar.

E a doua oară când vin aici și am constatat că situația s-a înrăutățit mult. Ultimii ajunși în tabără nu mai beneficiază nici măcar de corturi. Am găsit un băiat de 13 ani cu pneumonie dormind sub cerul liber. Oamenii sunt plini de râie și de păduchi și într-o stare de sănătate care se deteriorează pe zi ce trece.

Mie Terkelsen, șefa asistentelor de la Medici fără Frontiere de pe Insula Lesbos: