De Răzvan Luțac, Cătălin Tolontan,

UPDATE 16:05: După ce a citit materialul, directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a revenit: „Văzând cazul, mi-am dat seama despre cine este vorba. Este o doamnă a cărei fișă nu ne-a venit prin fax de la aeroport, așa cum este procedura. Mai mult, noi am fost cei care din proprie inițiativă am citit textul femeii pe Facebook și am luat legătura cu ea. Așa se explică și telefonul primit de la dânsa de la DSP, dar și convorbirea cu mine. Consider că mi-am făcut treaba, trebuie să vă dați seama că este un volum incredibil de muncă”.

O româncă venită pentru o săptămână în România a fost pusă în carantină la locuința din Alba Iulia.



Femeia, care a contactat Libertatea chiar azi, spune că înțelege pe deplin situația, doar că, în loc de monitorizarea promisă în prima zi, Direcția de Sănătate Publică Alba nu doar că nu i-a mai răspuns la telefon, dar directorul Alexandru Sinea i-a și blocat mesajele pe rețeaua de socializare Facebook.

“A fost o adevărată isterie legată de coronavirus când am venit din Italia, unde sunt stabilită. Stau în San Martino Buon Albergo, Veneto, Italia, am ajuns luni la Cluj cu o cursă de Bergamo. Imediat am fost contactată și de DSP, dar și de doi agenți de Poliție care m-au informat referitor la situație”.



Colaj cu apelurile primite de albaiuliancă: seara zilei de luni, când a fost sunată de doi agenți de Poliție, de DSP și l-a sunat pe directorul DSP, ziua de 25, când a sunat la Ministerul Sănătății din proprie inițiativă, și apelurile de azi, când a sunat-o reporterul Libertatea de două ori (numărul 076X) și un apropiat (P).

Doar că, spune femeia, care se află, în acest moment, izolată în domiciliul din Alba Iulia, că măsurile următoare n-au mai fost respectate. “Mi s-a zis că voi fi monitorizată de două ori pe zi, însă, în afară de un polițist pe care l-am văzut miercuri pe stradă, nu mi-a zis nimeni nimic de luni încoace!”.



Maria Preja susține că l-a contactat pe Facebook inclusiv pe directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, pentru a-l întreba ce poate face în legătură cu concediu medical, “am venit doar pentru 7 zile și va trebui să rezolv cu angajatorul din Italia. Mă gândeam că, venind cu monitorizarea, vor face vreo fișă prin care să pot dovedi că am stat acasă”. Însă femeia spune că șeful DSP Alba i-a blocat apelurile pe telefon.



Românca povestește și cum este viața ca izolat la domiciliu. “Mi-au spus, din prima zi, că nu am voie să intru în legătură cu nimeni. Hrana îmi este adusă de către un apropiat, care lasă punga la ușă, fără să intre în contact cu mine”.



Preja a pus la dispoziție către ziar apelurile și mesajul Facebook care arată că a fost blocată de șeful DSP Alba, dar și că, în ultimele zile, a fost sunată doar de apropiați, după o mulțime de telefoane în ziua de luni.

Ultimele mesaje din convorbirea dintre albaiuliancă și șeful DSP Alba, după care apare, în italiană, mesajul “această persoană nu mai este disponibilă pe Messenger”, valabil la persoanele care și-au blocat interlocutorul ori la cei care și-au dezactivat Facebookul. Pagina de Facebook e activă, deci opțiunea viabilă în cazul de față este că președintele a blocat femeia izolată

„Nu putem sta după bârfe, a fost sunată toată lumea”



Libertatea a luat legătura și cu șeful DSP Alba. Alexandru Sinea a spus că “toată lumea a fost sunată” și nu poate sta după bârfe și “după vendete personale, după oameni care au ceva cu mine”.



-Domnule director, cum se face monitorizarea oamenilor autoizolați la domiciliu?

-O echipă din care fac parte și oameni de la DSP vine când persoana ce va fi izolată ajunge în domiciliu, apoi se ține legătura telefonic.

-Cât de dese sunt telefoanele?

-Oamenii sunt telefonați de două ori pe zi.

-O doamnă care a contactat redacția spune că, de luni, n-a mai căutat-o nimeni. Mai mult, îi apare că i-ați fi blocat numărul când vă sună.

-Vă spun că a fost sunată toată lumea. Acum, pe cine credeți, pe mine sau pe dânsa? Nu putem sta după bârfe sau după cineva care are o vendetă personală, după oameni care au ceva cu persoana mea. Se mai poate să nu răspundă oamenii la telefon că nu au văzut apelul.

-Câte persoane sunt autoizolate în acest moment la nivel de Alba?

-132. În creștere față de ieri, când erau 116. Au mai sosit oameni din Italia.



