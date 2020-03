De Iulia Marin,

Furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu aflați în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pierd, în aceste zile, tot mai mulți pacienți. Oamenii se tem să îi mai lase în case, de teama contaminării cu coronavirus, iar mulți dintre reprezentanții firmelor recunosc că nu au mijloacele de a se proteja.

Deși, în mod normal, aceste firme contribuie la evitarea aglomerării în spitale, asigurând operațiuni medicale simple, care pot fi făcute și acasă, criza de materiale sanitare i-ar putea băga în faliment lăsând, astfel, pacienții fără nicio alternativă de îngrijire.

“Într-o lună de zile, ne așteptăm să ne sisteze”

Mihaela Modiga-Neagu, reprezentanta firmei Sweet Medical Care SRL, a declarat pentru Libertatea:

“Din păcate, nu mai avem măști. În plus, pacienții refuză să mai primească persoane străine în casă. Chiar dacă au tratament de efectuat, nu prea mai vor să continue, fiindcă le e teamă că îi contaminăm cu virusul. Într-o lună de zile, ne așteptăm să ne sisteze. Eu, personal, am primit promisiunea că voi face rost în câteva zile de astfel de măști, sunt pe lista de așteptare, dar nu știm dacă vom putea continua sau nu activitatea.”, a povestit femeia.

“Unii oameni nu au de ales. La noi, cererea a crescut, dar nu avem materiale”

Un reprezentant al unei firme din Bârlad, care acordă, de asemenea, îngrijiri medicale la domiciliu, dar care a preferat să nu își dea numele, ne-a povestit că furnizorul de materiale l-a refuzat, fiindcă este obligat să direcționeze toate resursele spre spitale. Pe de altă parte, bărbatul spune că are mai multe solicitări de la pacienți decât în mod normal și se așteaptă ca cererea să crească, în contextul în care spitalele nu vor mai face față.

“Există acum o sumă de pacienți care solicită anumite tipuri de servicii, mulți dintre ei le solicitau în spital sau la policlinică – controale hematice, substituire de sondă, dar acum, din cauza problemei care există, ne solicită aceste servicii acasă. Sunt tot mai mulți pacienți care ne solicită îngrijri la domiciliu, dar fondurile de la Casă au rămas aceleași.” Reprezentantul unei firme din Bârlad care oferă îngrijire la domiciliu:

“Materiale sanitare nu avem. Furnizorul nostru obișnuit, pe care l-am solicitat de trei ori săptămâna trecută pentru a ne înnoi stocul, ne-a refuzat spunând că au primit dispoziție să orienteze toate materialele spre spitale. Din cauza asta, tot ce am avut, am folosit și am tras de ele de parcă ar fi fost elastic. O mască am folosit-o mai multe zile, mănuși – ce-am reușit să procurăm… Dar, în rest, ce combinezoane? La dezinfectanți, iar avem probleme. Avem, dar cantități limitate. La noi, deocamdată, oamenii nu refuză serviciile. Gândiți-vă că, dacă vorbim de pacienți cu plăgi, fracturi, terapii perfuzabile, acești oameni nu au de ales”, a mai spus bărbatul.

“Combinezoane? La ce vă referiți?”

Un alt furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu, Alexandru Radanțu, a declarat pentru Libertatea că nu au fost informați de către Casă cu privire la echipamentele de care ar avea nevoie. “Combinezoane? La ce vă referiți? Halate nu avem”, a admis el.

“În momentul de față, încă funcționăm, dar nu știm pentru câtă vreme. Din punctul de vedere al pacienților, s-au schimbat lucrurile. Mulți de frica virusului, nu mai doresc să beneficieze de îngrijiri medicale. Ei au venit, au depus dosarul, iar acum nu mai vor. Avem măști, dar combinezoane…? La ce vă referiți? Halate nu deținem, fiindcă nu ni s-a precizat nimic de către Casă”, a explicat Radanțu.

Raluca Diaconu, coordonator de programe la filiala Crucea Roșie Bacău, ne-a povestit că așteaptă să primească măști, mănuși și combinezoane de la colegii din București. Cât despre serviciile acordate, ea susține că furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu ar putea, în această perioadă, să se dovedească o resursă valoroasă, mai ales pentru pacienții vârstnici și singuri.

Autoritățile, surde la orice dialog

“Noi încercăm să ne îndeplinim obligațiile, dar să ajutăm inclusiv suplimentar – mai ales că este vorba despre persoane în vârstă. Încercăm să îi ajutăm cu privire la acoperirea nevoilor imediate. Ne ducem să obținem rețete de la medicul de familie, fiindcă e cât mai bine să evităm ca dumnealor să se expună, să le facem mici comisioane… De asemenea, la nivelul județului nostru am instituit un dialog cu autoritățile și le-am anunțat că suntem la dispoziția lor”, a explicat Diaconu.

Pe de altă parte, alți reprezentanți ai firmelor care acordă îngrijiri medicale la domiciliu, contactați de Libertartea, ne-au declarat că nu au primit nicio informare din partea autorităților și că nu există vreun dialog cu oficialitățile pe tema măsurilor care ar putea fi luate în cazul pacienților care sunt îngrijiți acasă.

Claudiu Bujor, reprezentant al Asociației “Din inimă pentru Sălaj”, ne-a explicat, de pildă, că are mult mai multe solicitări în această perioadă din partea pacienților, dar lipsa de fonduri îl împiedică să dea curs tuturor cererilor.

“În ultima vreme, chiar am fost abordați de mai mulți pacienți, dar, fiind un ONG, îi ajutăm cât putem, dar vă dați seama că nu îi putem ajuta pe toți. În lipsa fondurilor, suntem limitați. Din partea autorităților nu ne-a contactat nimeni, dar, dacă vom fi solicitați, o să răspundem pozitiv.”, a arătat Bujor.

