De Sidonia Bogdan,

Cadrele medicale care lucrează în Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, județul Neamț, au fost expuse infectării, după contactul cu al treilea român ucis de noul coronavirus. Pacientul se afla deja în stare gravă atunci când a ajuns acolo, transportat în regim de urgență de la Spitalul Județean Piatra Neamț.

Pacientul era deja în stare gravă, când l-am consultat. Radiografia îmi arăta pneumonie bilaterală. În plus suferea de boli comorbide, diabet, hipertensiune arterială și o boală cronică de rinichi. L-am consultat și l-am trimis la Iași, iar toți cei care am intrat în contact cu el- eu, asistenta medicală, asistentul radiolog și brancardierul- am intrat în izolare.

Cristina Iacob-Atănăsoaie, medic: