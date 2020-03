De Ana Hațeg,

Dr. Marc Lipsitch, profesor de epidemiologie și director la Center for Communicable Disease Dynamics din cadrul Harvard TH Chan School of Public Health, dr. Lee W. Riley, profesor și șeful Catedrei de Boli Infecțioase de la UC Berkeley School of Public Health și dr. George Rutherford, profesor de epidemiologie și biostatistică, director al Prevention & Public Health Group din cadrul UCSF (University of California, San Francisco), au explicat pentru publicația britanică de ce este foarte probabil ca virusul să lovească în două valuri.

Al doilea ar fi la toamnă, în plină perioadă de viroze și gripă.

După estimările noastre, ținând cont de comportamentul coronavirusurilor în general, COVID-19 nu va dispărea la vară. Se va răspândi mai încet, asta da, dar temperaturile ridicate nu stopează transmiterea – s-a văzut asta în Australia, Singapore, Hong Kong. Dr. Marc Lipsitch:

Și tot în Hong Kong, spune dr. Lee W. Riley, au apărut cazuri noi după relaxarea restricțiilor; dovada că virusul a fost doar “adormit” de izolare și de distanțarea socială și a reînceput să infecteze când au fost create din nou condițiile pentru asta.

În 2009 am avut două valuri de gripă porcină. Pandemia a pornit în Mexic, primăvara. Toamna a lovit din plin Statele Unite. Din fericire, vaccinul era gata și am putut să contracarăm. Cel mai probabil, pentru COVID-19 nu vom avea un vaccin până la toamnă. Trebuie să ținem răspândirea virusului sub control până reușim să creăm unul. Dr. George Rutherford:

E vital ca restricțiile să fie menținute

Aprilie, mai, iunie, iulie, august. Cinci luni ne mai despart de toamna calendaristică și, cu toate că pare o perioadă teribil de lungă pentru a fi petrecută în izolare, cei trei specialiști militează pentru menținerea carantinei, izolării sau distanțării sociale, după caz; este, deocamdată, singura modalitate de a încetini ritmul răspândirii noului coronavirus.

Dacă relaxăm restricțiile și renunțăm la izolare înainte ca o mare parte a populației să capete imunitate la COVID-19, al doilea val al pandemiei va fi și mai agresiv, pentru că se va asocia cu temperaturi scăzute și cu startul noului an școlar și universitar. O combinație cu un rezultat dezastruos. Dr. Marc Lipsitch:

Foto: Hepta

Citeşte şi:

Unu din cinci bolnavi de COVID-19 are şi altă infecţie respiratorie, precum gripa, care poate camufla simptomele coronavirusului

Dosarul infectărilor cu COVID-19 din Suceava. Anchetă pentru contaminare în masă, testarea preferențială a lui Gheorghe Flutur și ”activități ilicite” la Spitalul Județean și DSP

Carolina Radu, medic la Secția Boli Infecțioase a Spitalului Hunedoara: “DSP ține testele COVID-19 la sertar, ca să nu se afle dimensiunea îmbolnăvirilor”

GSP.RO Leonard Doroftei, prins de coronavirus în Canada: „E bine, dar românii au farmecul lor” » Cum își câștigă existența

HOROSCOP Horoscop 31 martie 2020. Vărsătorii devin o sursă reală de stres