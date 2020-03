De Simona David,

Măsura luată de Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova vine după ce mai mulți medici s-au plâns jurnaliștilor că sunt nevoiți să muncească, pe timp de pandemie, fără măști, mănuși și dezinfectanți.

Unii dintre medici au spus că lucrează chiar și fără salarii, motiv pentru care mulți sunt gata să-și depună demisiile, potrivit anuțului făcut de Avocatul Poporului miercuri.

Decizia semnată de președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, precizează că ”pe durata perioadei stării de urgență prezentatorii/moderatorii/redactorii vor renunța unilateral la enunțarea și favorizarea neavizată atât a propriei opinii, cât și a liberei formări de opinii arbitrare în reflectarea subiectelor ce vizează pandemia COVID-19, atât în context național, cât și extern. Unicele surse sigure, veridice, imparţiale și echilibrate sunt autorităţile publice competente din țară și de peste hotare (Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Organizația Mondială a Sănătății)”.

În urma acestei decizii, rețelele sociale au explodat de critici din partea ziariștilor.

Am citit și am căzut de pe scaun. De azi înainte, eu în emisiune nu mai trebuie să vorbesc și să am mare grijă ce întreb! Da, și singurele surse credibile de care să întreb sunt Guvernul și ministerele! Investigațiile înțeleg că sunt interzise! Coronavirus vine cu cenzură în presă, nu doar cu blindate!



Mariana Rață de la TV8: