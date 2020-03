De Daniel Ionașcu,

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a propus instituirea unei taxe de solidaritate, care să se aplice atât asupra salariilor, cât și altor venituri, banii urmând să fie direcționați în Sănătate, pentru lupta contra noului coronavirus.

El a dat ca exemplu colecta realizată pentru opera lui Brâncuși, scrie Newsweek.ro.

“Eu am făcut o propunere, nu sunt singurul. Am făcut o propunere, de pildă, ca să se aplice, cel puţin temporar o taxă de solidaritate. Am avut o taxă pentru a achiziţiona ceea ce face parte din patrimoniul românesc, când a fost vorba despre Brâncuşi. De ce să nu facem cu atât mai mult acum, când este vorba de patrimoniul uman al României, să salvăm vieţi omeneşti, o taxă? De fapt, aici am testa sentimentul de solidaritate. O taxă de solidaritate care să fie acceptată de societatea românească, de la un anumit nivel al veniturilor. Nu mă refer numai la salarii. Să se aplice această taxă temporar, care să suplimenteze resursele alocate pentru primul front de luptă. Ar avea şi o încărcătură simbolică mare. Am putea să creăm un fond de solidaritate”

Daniel Dăianu a declarat la Digi24