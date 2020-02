De Simona David,

Coronavirusul a contaminat 815 persoane şi a cauzat 19 decese în ţările UE, în Regatul Unit, Elveţia şi Norvegia, conform datelor furnizate de Centrul european pentru prevenirea şi controlul maladiilor, ce are sediul la Stockholm. Un nou caz a fost raportat, vineri, și în Republica Moldova.

Cea mai afectată țară europeană este Italia, cu peste 650 de persoane infectate şi 17 decese.

Miniştrii sănătăţii europeni au avut deja pe 13 februarie o reuniune extraordinară pe acest subiect.

”Răspunsul UE la epidemia Covid-19 a fost prompt şi eficace. A existat o bună cooperare la toate nivelurile între toate părţile implicate, însă nu trebuie să considerăm că este suficient. Uniunea Europeană şi statele sale membre trebuie să asigure o cooperare şi mai strânsă în cadrul Uniunii”, declara reprezentantul preşedinţiei Consiliului UE, ministrul croat al sănătăţii Vili Beros, după reuniunea din 13 februarie.

Potrivit Agerpres, cu acea ocazie, miniştrii sănătăţii din UE au analizat măsurile întreprinse ca răspuns, precum şi modalităţile de a-şi consolida cooperarea în domeniul sănătăţii publice.

Primul caz de coronavirus în Republica Moldova

Câinele unui pacient cu coronavirus a ieșit pozitiv pentru un „nivel scăzut” al virusului

LIVE UPDATE: Coronavirus – România | Alte două cazuri de infectare cu COVID-19. Pacienții sunt din Maramureș și Timiș