De Simona David,

Femeia diagnosticată cu noul coronavirus o îngrijea o bătrână care a murit recent la spitalul Ca Foncello din Treviso, mai notează sputnik.md.

Bătrâna fusese diagnosticată cu noul coronavirus, astfel că au fost efectuate teste pentru COVID-19 asupra a 30 de persoane cu care femeia de 75 de ani intrase în contact în ultimul timp. Dintre toți cei testați, 12 au fost diagnosticați cu noul coronavirus.

Toate cele 12 persoane diagnosticate cu noul coronavirus sunt asimptomatice, iar testele au fost trimise și la Padova pentru confirmare. Între timp, îngrijitoarea moldoveancă și ceilalți pacienți au fost puși sub carantină la domiciliu.

