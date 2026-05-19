Ministerul Apărării din Lituania a mulțumit public Forțelor Aeriene Române după ce un avion F-16 românesc, aflat în misiune NATO de poliție aeriană în statele baltice, a interceptat și doborât o dronă care încălcase spațiul aerian al Estoniei.

🇷🇴 Thank you to the Romanian Air Force for safeguarding Baltic airspace!



✈️ A Romanian F-16 deployed in Šiauliai under NATO Air Policing responded to an Estonian airspace violation and intercepted a drone.



✊ Allied vigilance remains a vital part of NATOs collective defence. pic.twitter.com/NrBx6YI1Hg — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) May 19, 2026

Cine e pilotul român de F-16 care a doborât drona intrată în spațiul aerian al Estoniei

Pilotul militar român care a reușit să doboare o dronă este căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru. Acesta se afla într-o misiune de poliție aeriană în Lituania la bordul unui avion de vânătoare F-16 românesc, moment în care a interceptat, angajat și pus la pământ ținta care intrase în spațiul aerian al Estoniei.

A deviat în direcția greșită

UPDATE, ora 15.25: Oficiali estonieni confirmă că drona doborâtă deasupra lacului Vörtsjärv, în sudul țării, viza, cel mai probabil ținte din nord-vestul Rusiei, dar a deviat de la traseu.

Ministrul apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a confirmat știrea site-ului de știri estonian Delfi și postului public de televiziune, ERR, potrivit The Guardian.

El a spus că era cel mai probabil o dronă ucraineană care viza ținte din nord-vestul Rusiei – unde au fost raportate lovituri în această dimineață – căreia i s-au blocat sistemele și a deviat în direcția greșită.

Această teorie a fost confirmată separat și de președintele comisiei pentru afaceri externe din parlamentul estonian, Marko Mihkelson.

Prim-ministrul estonian Kristen Michal ar fi confirmat știrea în fața parlamentului estonian, afirmând că doborârea dronei demonstrează că „ încă ne putem descurca”.

Ministrul Apărării din Estonia l-a sunat pe Radu Miruță

Știre inițială: Aceasta este cel mai recent incident dintr-o serie de încălcări ale spațiului aerian în regiunea de graniță cu Rusia, relatează Reuters.

O sursă MApN a confirmat pentru Libertatea că drona, probabil de origine ucraineană, a fost doborâtă de un F-16 românesc. Mai mult, ministrul Apărării din Estonia l-a sunat pe Radu Miruță să-i mulțumească pentru succesul misiunii.

În prezent, nu există informații despre victime civile, a confirmat ministrul Apărării, Hanno Pevkur, pentru site-ul de știri Delfi,

Pevkur a declarat pentru ERR că informațiile provin de la Forțele de Apărare Letone și că imaginea radar a Estoniei a detectat, de asemenea, mișcarea uneia dintre drone spre sudul Estoniei.

„Probabil era o dronă de origine ucraineană”, a declarat Pevkur pentru Delfi.

„Radarele noastre au detectat această dronă. Avem supravegherea spațiului aerian comună cu Letonia și Lituania. Suntem în contact strâns cu Letonia tot timpul și facem schimb de informații. Drona a fost doborâtă de avioane de vânătoare românești. Ei au fost cei mai apropiați de acest eveniment”, a spus Hanno Pevkur în briefingul de presă.

Drona s-a prăbușit într-o zonă mlăștinoasă

Oficialul a precizat că sistemele radar aerian au detectat o potențială amenințare chiar înainte de a intra în Estonia, la prânz. Ulterior, drona a intrat pe teritoriul estonian. Avioane F-16 românești au doborât drona între Võrtsjärv și Põltsamaa, iar aceasta s-a prăbușit într-o zonă mlăștinoasă. „Încă efectuăm căutări în acest moment”, a spus el.

Din martie, mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO, Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia, care se învecinează cu Rusia, iar guvernul leton a demisionat săptămâna trecută din cauza modului în care a gestionat incursiunile.

Ministrul leton al Apărării Andris Spruds a demisionat în urma unei incursiuni de drone venite din Rusia, dintre care una a căzut într-un rezervor de petrol și a provocat un incendiu, relatează The Moscow Times.



