Cozile la vaccin, „rezultatul fricii”. Ce spune Răzvan Cherecheș despre obiectivul de 70% acoperire vaccinală al lui Valeriu Gheorghiță

De luni, persoanele nevaccinate nu mai pot intra în mall-uri, centre comerciale sau instituții publice, pentru că accesul se face numai cu certificat verde, și nici nu mai pot circula între 22.00 și 5.00 dimineața, când e caratină de noapte.

Este unul dintre motivele pentru care, crede expertul în sănătate publică Răzvan Cherecheș, oamenii s-au grăbit să se vaccineze în număr mare în weekend – vineri, 22 octombrie, s-a atins recordul imunizărilor de la începutul campaniei, 128.014 de persoane vaccinate în 24 de ore.

Cât privește noile măsuri, profesorul spune că acestea nu vor produce efecte, dacă nu sunt comunicate clar amenzile care se dau pentru nerespectarea lor.

Răzvan Cherecheș, expert în sănătate publică

„Oamenilor le-a fost frică de consecințe”

Libertatea: Cărui fapt credeți că datorăm imaginile pe care le vedem încă din weekend, cu cozile formate la centrele de vaccinare?

Răzvan Cherecheș: În principal, e frica de restricții. Iar acest val (al vaccinărilor – n.r.) nu va fi menținut, dacă aceste restricții nu vor fi aplicate cu strictețe. Din nefericire, depinde foarte mult de autoritățile locale și de cuantumul amenzilor care vor fi date. Am văzut anunțul domnului Arafat și vorbea doar despre restricții, fără amenzile atașate lor.

Oamenilor le-a fost frică de consencințe. Totul depinde acum ca valul (de vaccinare – n.r.) să se păstreze și restricțiile chiar să fie aplicate.

– Imaginile din spitale cu pacienții internați pe holuri au contribuit? Medicul Emilian Imbri spunea că a trecut vremea convingerii și acum totul se face prin frică. Dv. ce părere aveți?

– Convingerea autorităților putem să o luăm de pe masă, pentru că ce a reușit peste vară guvernul Cîțu a fost să scadă încrederea populației în autorități. A reușit să comunice incredibil de prost.

Frica, da, e un factor care fără îndoială va contribui și cu cât va fi prezentate mai mult realitățile din spitale – cum funcționează lucrurile și care este impactul pe sistemul de sănătate -, cu atât populația se va duce mai mult să se vaccineze. Aceste știri vor contrabalansa poveștile și narativele de dezinformare care circulă în acest moment.

– Ce ar mai putea fi îmbunătățit în campania de comunicare?

– În momentul de față, avem o problemă cu populația din mediul rural mai îndepărtat de zone urbane. Populației în vârstă îi este dificil să se deplaseze 20-30 de km, mai ales celor care au comorbidități. Adică dacă fac parte exact din grupul vulnerabil. Ar fi nevoie de centre de vaccinare mobile, care să meargă în zonele rurale periodic și continuu.

– Valeriu Gheorghiță spunea că vrea să crească capacitatea de vaccinare în așa fel încât până la finalul anului să vaccineze 70% din populația adultă. Considerați că este un obiectiv realizabil?

– Eu sunt mai puțin optimist. Domnul Gheorghiță spera și în primăvară să ajungem la țintele de vaccinare pe care le propunea. Domnul Gheorghiță continuă să aibă buget 0 pe partea de comunicare din partea CNCAV. Speranțele, dacă nu sunt dublate și de acțiunile concrete, sunt doar speranțe deșarte, din păcate.

„Spitalele noastre încep să semene cu situația din Lombardia”

– Există la orizont riscul unui nou moment critic, în care numărul vaccinărilor să se prăbușească iar?

– Depinde de cum vor fi comunicate aceste restricții și de cum se va comunica în continuare. Spitalele noastre încep să semene tot mai mult, în ce privește presiunea și numărul de morți, cu situația din Lombardia. Dar acest lucru trebuie documentat și comunicat în mod clar către populație și trebuie întărite cu măsurile de control a știrilor false.

CNA trebuie să se activeze, CSM, Colegiul Medicilor, Biserica Ortodoxă Română. Toate aceste organizații trebuie să înceapă să penalizeze în mod sever derapajele de logică și derapajele de rea intenție a unor indivizi.

– Credeți că a pierdut România lupta cu știrile false?

– Nu am văzut un efort din partea autorităților române de a contrabalansa aceste știri. Nu am văzut nicio măsură concretă, nu am văzut un plan, măsuri de comunicare specifice, de contrabalansare. N-am văzut nimic de genul ăsta.

Lupta s-a pierdut pentru că guvernul pe care îl avem nu a reușit să înțeleagă importanța comunicării. Dacă premierul Cîțu a monopolizat tot ce a însemnat comunicare și dacă el nu a înțeles importanța comunicării către populație, atunci nu a înțeles nici importanța dezinformării către populație. S-a pierdut, din cauza oamenilor cu competențe reduse în ceea ce privește comunicarea aflați la conducerea țării.

„Până în primăvară cu această curbă”

– Revenind la restricțiile care au intrat în vigoare luni, credeți că sunt suficiente?

– Era suficient dacă am fi luat cele mai dure măsuri care puteau fi luate, respectiv lockdown, cum am avut anul trecut în primăvară, pentru toată lumea și după am fi relaxat treptat pentru cei vaccinați, pentru că certificatul verde a fost gândit ca un instrument de relaxare pentru cei vaccinați și nu ca unul de constrângere a celor nevaccinați ca la noi. Dar guvernul pe care îl avem este îngrozit de perspectiva unor măsuri dure, pentru că nu vrea să-și atragă dezaprobarea populației, și atunci, restricțiile sunt limitate.

Cu cât măsurile sunt mai puțin severe, cu atât se va prelungi mai mult curba. În loc să ajungem la un platou mai repede, vom ajunge mai târziu. În loc ca platoul să se termine mai repede și să începem să coborăm, va dura mai mult.

Dacă am fi intrat în lockdown, probabil într-o lună și jumătate am fi fost pe coborârea de pe platou. Cu măsurile actuale, fără amenzi anunțate concret, fără aplicarea în mod ferm și categoric cu amenzile din fiecare localitate anunțate zilnic public pe televiziuni, o să mergem până în primăvară cu această curbă.

Citeşte şi:

CNN despre situația din România: „Ezitare la vaccinare, mesaje guvernamentale slabe și reticență la adresa autorităților”

Noi excepții privind accesul cu certificatul verde, la 12 ore după ce restricțiile au intrat în vigoare. Care sunt modificările

Apelul celor mai importanți rectori din țară către studenți: Vaccinați-vă!

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV „Aveam mentalitate de român infect!! Bani, mașini, femei” 😮 - Mărturie ȘOCANTĂ a unui mare talent al fotbalului românesc

Playtech.ro ȘOC! Vestea INCREDIBILĂ pentru România din decembrie! Valeriu Gheorghiță a făcut anunțul!

Observatornews.ro ANIMAŢIE GRAFICĂ | Filmul accidentului din Botoşani, în care un bărbat a murit la două zile de la nuntă. O decizie pe care a luat-o la patru dimineaţa l-a costat viaţa

HOROSCOP Horoscop 25 octombrie 2021. Scorpionii au parte de susținere și de încurajări, dar realitatea este diferită de ceea ce aud

Știrileprotv.ro Tragedie la o zi după nuntă. Mirele a murit în mașina condusă de cavalerul de onoare

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Curățarea nu este același lucru cu dezinfectarea. Află care sunt diferențele