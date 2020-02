De Simona David,

După primul caz confirmat de coronavirus în România, în carantină, se află 20 de persoane, la Centrul pentru Carantină din Craiova. Alte 306 se află izolate la domiciliu.

”Pentru 17 persoane, din cele 20 în carantină, așteptăm rezultatele testelor. Acestea au intrat în contact cu italianul diagnosticat cu noul coronavirus. Ceilalți trei au fost testați, iar rezulatele sunt negative”, a declarat

prefectul de Dolj, Dan Narcis Purcărescu, pentru Libertatea, la emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”.

Potrivit prefectului, persoanele aflate în carantină sunt într-un hostel, unde li se aduce tot ce au nevoie, iar zilnic sunt vizitate de un medic și de cei de la Direcția pentru Sănătate Publică (DSP).

Cei aflați în carantină sunt sub pază, nu pot părăsi centrul, iar mâncarea și cele necesare li se aduce prin cei de la DSP, care au echipamente speciale de protecție, potrivit prefectului de Dolj.

Primul român infectat cu coronavirus a ajuns joi dimineață la Institutul Matei Balș din București, iar starea de sănătate este bună.





