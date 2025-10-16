Craiova, deja pregătită de Crăciun

De câteva zile, angajații Primăriei Craiova montează decorațiunile și instalațiile de iluminat în Centrul Vechi.

Macaraua și sania lui Moș Crăciun vor fi amplasate în următoarele zile, iar zona centrală va fi închisă temporar traficului. Asta deși mai sunt 70 de zile până la Crăciun.

Târgul de Crăciun din Craiova se va desfășura între 14 noiembrie 2025 și 5 ianuarie 2026, în paralel cu cel din Sibiu, care se deschide în aceeași zi.

Și operatorii HoReCa profită de atmosfera de sărbătoare. Hotelierii spun că gradul de ocupare pentru perioada sărbătorilor depășește deja 80%, iar mulți turiști și-au făcut rezervările încă de anul trecut.

O noapte de cazare în primul weekend de când se deschide Târgul de Crăciun din Craiova pornește de la 200 de lei pe Booking, prețurile cresc pe măsură ce ne apropiem de luna decembrie.

Craiovenii, împărțiți între entuziasm și ironie

Pe rețelele de socializare, locuitorii Craiovei au reacționat în stilul lor inconfundabil. În timp ce unii aplaudă decorurile de poveste, alții ironizează faptul că orașul se pregătește de Crăciun din mijlocul toamnei.

Iată câteva dintre comentariile făcute de craioveni și românii din alte orașe pe acest subiect:

„Ho, ho, ho! Vin beculețele!”

„Ce păcat că nu ne-am putut bucura de ele din…. august…!”

„Aici sunt banii craiovenilor de căldură pentru iarna ce va urma…”

„Are o problemă cu sărbătorile de iarnă! Să o anunțe cineva că Moș Crăciun nu există! Altfel, în curând, vom monta beculetele imediat după Paște, ca să existe continuitate.”

„Nici Netflix nu e așa pregătit de Crăciun cum e Craiova”

„Și la corupție Netflix e tot în urmă”

„Măcar acolo știu să aducă magia sărbătorilor de iarnă, căci capitala e mai pustie decât un sat!”

„Exact asta va lipsește! E abia octombrie! Cândva era Ziua Recoltei! Unde e Agricultura”

„Pregătiri de Crăciun din luna octombrie? Cred că aveți alte lucruri mai importante de făcut!”

Sunt doar câteva din comentariile de pe rețelele de socializare legate de pregătirile intense pentru Târgul de Crăciun din Craiova.

Anul trecut, Craiova s-a poziționat pe locul doi în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa.

