Crenguța-Ioana Dobrea, din comuna Pătrăuți, Suceava, este, de mai bine de doi ani, prinsă într-o cumplită încleștare între viață și moarte. Fetița de șase ani este măcinată de un cancer extrem de agresiv, apărut ca din senin în abdomenul ei, iar șansa de a supraviețui stă, spun specialiștii care o îngrijesc, într-un tratament care este însă extrem de scump pentru posibilitățile părinților ei. Pentru a supraviețui, fetița – care deja urmează această recomandare – are nevoie lunar de aproximativ 15.000 de lei, sumă care este necesară procedurilor și medicației ce i-au fost prescrise pe termen lung în lupta cu neuroblastomul cu lanț ganglionar care i-a afectat și nervii periferici.

Inițial, tratată pentru o afecțiune stomacală

Fetița avea doar patru anișori când îngrozitoarea boală venită de nicăieri și cuibărită perfid în trupul ei a început să-și arate colții. Abdomenul Crenguței s-a umflat nefiresc în timp ce întregul corp îi era din ce în ce mai slăbit și mai vlăguit. Un consult la medic – urmare firească a faptului că părinții copilei s-au speriat – a părut că îi liniștește pe bieții oameni atâta vreme cât specialiștii au crezut că au de-a face cu o dereglare a sistemului digestiv, motiv pentru care fetița a fost trimisă acasă cu un tratament pentru afecțiuni stomacale.

„Fetița se usca pe picioare, iar burtica îi creștea anormal”

„Am urmat acel tratament pentru stomac fără să știm că, de fapt, fetița noastră avea cancer. De această nenorocire care s-a abătut asupra copilașului nostru aveam să află după vreo două luni, când ne-am întors la control pentru că fetița se usca pe picioare, iar burtica îi creștea anormal… Ecografia și mai apoi investigația computerizată (n.r. – CT-ul) ne-au arătat cât era de dramatică situația. Crenguța avea în abdomen o tumoră uriașă care îi prinsese toate organele”

„E o tragedie, un șoc uriaș pe care nu îl putem depăși de atunci. Am plâns, am urlat de durere, am implorat Divinitatea… Nu înțelegem cum un copilaș fără nici o problemă medicală poate să pățească așa ceva… Sunt doi ani cumpliți în care am făcut toate eforturile posibile pentru a nu o pierde pe Crenguța noastră. Și ea, micuța, a luptat din răsputeri, și bunul Dumnezeu a ocrotit-o și i-a oferit viața în dar atunci când totul părea pierdut…”, ne-a povestit Alina-Elvira Dobrea (34 de ani), mama Crenguței.

Părinții au sperat într-o eroare medicală

Cele opt ședințe de chimioterapie – parte a unui plan medical personalizat în funcție de rezultatul analizelor copilului, strategie gândită de oncologii de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași – nu au adus nici măcar speranța în vindecare. Uriașa tumoră din abdomenul Crenguței, confirmată și cu ajutorul biopsiei, procedură care a spulberat orice speranță a părinților într-o eventuală eroare medicală, a rezistat atacului. Ba, mai mult, nici măcar nu a slăbit organele interne din strânsoarea sa mortală!

Astfel, intervenția chirurgicală rămăsese, în acele momente dramatice, singura șansă la viață pentru fetiță. Și asta pentru că seriile de chimioterapie nu reușiseră să „topească” tumora care se întinsese în abdomenul copilei precum o caracatiță care apucă orice cu tentaculele în căutarea prăzii.

Crenguța, operată timp de 11 ore

La capătul celor 11 ore parcă fără de sfârșit, Crenguța a ieșit vie din sala de operații după ce chirurgii i-au curățat toate organele interne afectate. „E o minune că a scăpat!”, asta i-au spus medicii mamei fetiței care în cele 11 ore nu s-a dezlipit de ușile în spatele cărora Crenguța se lupta să trăiască. Răstimp în care rugile către Divinitate și lacrimile mamei și ale tatălui copilei s-au împletit într-un singur fir: acela al speranței.

Pentru cei opt centimetri de tumoră care nu au putut fi extrași din vena renală în timpul complicatei intervenții chirurgicale, Crenguța a fost programată pentru alte opt ședințe chimio, dar organismul i-a cedat după a treia cură. În comă și cu șanse minime, ba chiar zero de supraviețuire, Crenguța – care nu avea mai mult de 11 kilograme la cinci ani – a fost luată acasă de mama ei.

Din tumora uriașă mai sunt doar doi centimetri

„A fost un alt moment cumplit din viața noastră. Fetița mea era în comă, era o legumă, era de nerecunoscut… Atât de mult slăbise. Doctorii au făcut tot posibilul, știu asta, dar eu am sperat într-o minune… Am căutat alți medici să-mi salvez copila… Și am reușit, minunea s-a împlinit! Crenguța trăiește și azi”

„În disperarea aceea, am ajuns la alți specialiști care, după ce i-au studiat dosarul medical, au gândit rapid un tratament pentru Crenguța. Astăzi, după un an, fetița noastră e mult mai bine. Se joacă, are putere, nu obosește… E ca un copil sănătos! Din tumora care a fost la un pas să o omoare, acum mai sunt doar doi centimetri… Și medicii spun că sunt șanse foarte mari să fie complet distrusă”, a mai spus mama fetiței bolnave de cancer.

Prețul vieții Crenguței: 15.000 de lei lunar

Însă, pentru a spera că va putea învinge cancerul, Crenguța – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – are nevoie de ajutorul semenilor. Prețul vieții ei este de 15.000 de lei, bani pentru tratamentele și procedurile pe care le face lunar. O sumă care depășește cu mult posibilitățile financiare ale bieților ei părinți – care muncesc din greu și care au vândut tot ce aveau de valoare pentru a-și salva fetița de la moarte, dar și pentru a-și crește și ceilalți trei copii.

„Vă implor să fiți alături de fetița noastră, să o salvăm împreună!”

„Suntem disperați! Nu ne putem opri acum refuzându-i astfel Crenguței șansa de a trăi. Sunt speranțe mari de vindecare, așa ne-au spus specialiștii… Dar pentru a continua lupta avem nevoie de 15.000 de lei lunar, pe termen lung… Cel puțin câțiva ani… Noi am epuizat toate resursele, am vândut tot ce aveam de vândut, ne-am cheltuit economiile… Ce muncim se duce pe tratamentul ei și pentru creșterea celorlalți trei copii ai noștri…

De aceea, avem nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet, să ne ajute cu cât se poate. Orice leu contează în lupta asta, orice leu poate fi o zi de tratament pentru Crenguța. Îi implor pe toți aceia care pot să o facă să fie alături de fetița noastră, să o salvăm împreună”, este apelul disperat al mamei Crenguței.

„Ajutor pentru Crenguța”

Părinții copilei au deschis pe facebook pagina de susținere „Ajutor pentru Crenguța”, unde se pot face donații, se pot organiza evenimente caritabile, licitații, dar și vânzări de bunuri și servicii. Banii obținuți vor intra, firește, în conturile fetiței bolnave de cancer care are nevoie de ajutorul semenilor pentru a supraviețui.

Cei care doresc să o ajute pe Crenguța o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «CRENGUȚA».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

