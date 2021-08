Viața unei fetițe s-a schimbat dramatic în urmă cu doi ani, când medicii i-au descoperit în abdomen o tumoră uriașă, care i-a prins aproape toate organele interne. O formă extrem de agresivă de cancer – neuroblastom cu lanț ganglionar -, cu care Crenguța-Ioana Dobrea, din comuna suceveană Pătrăuți, se luptă cu disperare.

Copila de 6 ani a făcut tot ce e omenește posibil pentru a învinge cancerul care îi mușcă din trup. La fel și bieții ei părinți, care au vândut aproape totul pentru a putea să-și țină fetița în viață. Însă pentru a privi în continuare cu speranță spre viitor, Crenguța are nevoie de 15.000 de lei lunar, bani pentru tratamentele salvatoare.

Diagnosticată la 4 ani

Un copilaș care niciodată nu a avut probleme majore de sănătate s-a trezit, dintr-odată, prins în capcana mortală pe care destinul i-a întins-o nedrept. Pe când avea 4 ani, o boală cumplită i s-a cuibărit perfid în trup și, fără ca cineva să bănuiască ceva, și-a întins rapid tentaculele și i-a prins mai toate organele interne în strânsoarea morții. Pancreas, ficat, plămâni, intestine… Crenguța-Ioana slăbea, abdomenul îi creștea nefiresc, iar puterile o părăseau pe zi ce trecea…

Chiar și așa, medicii care au consultat-o nu au intuit de la început nenorocirea și au pus totul pe seama unei afecțiuni banale. Drept urmare, tratamentul pe care i l-au prescris micuței a fost, la început, unul pentru afecțiuni stomacale…

„A fost un șoc… Am plâns, am urlat de durere…”

Când am văzut că burtica fetiței noastre crește anormal, așa, dintr-odată, ne-am dus cu ea la doctor. Ne-au spus că nu e nimic grav, că e o afecțiune stomacală și i-au dat un tratament ușor. Ne-am liniștit. Nici prin cap nu ne-a trecut ce urma să se întâmple, că micuța noastră avea, de fapt, cancer și că puteam o să o pierdem. Mama fetiței:

„După două luni de tratament, ne-am întors cu Crenguța la medic. Burtica era și mai mare, fetița slăbise foarte rău. Era de nerecunoscut. Atunci i-au făcut o ecografie și apoi o investigație computerizată (n.r. – CT) și au văzut ce e de fapt în burtica ei. Avea cancer! Era o tumoră care îi cuprinsese mai toate organele. Se infiltrase printre ele… A fost un șoc pentru noi. Am plâns, am urlat de durere, am trecut prin momente greu de imaginat. De atunci trăim în această suferință”, ne-a mărturisit Alina-Elvira Dobrea, 34 de ani, mama Crenguței, cum a început coșmarul în care fata ei e captivă de doi ani.

Crenguța murea puțin câte puțin

De la Spitalul din Suceava, unde a fost internată pentru trei zile, Crenguța fost transferată în regim de urgență la cel din Iași (n.r. – Spitalul Sfânta Maria).

Aici, diagnosticul de neuroblastom cu lanț ganglionar și afectarea nervilor periferici a devenit unul fără niciun fel de dubiu. Biopsia a spulberat toate speranțele într-o posibilă eroare medicală la care bieții părinți se tot gândeau, refuzând să accepte că micuța lor suferă de o boală îngrozitoare, care o arunca, încetul cu încetul, în întunericul care îi înghițea flacăra vieții. De fapt, copila murea puțin câte puțin.

„Am plecat acasă cu ea, în comă, și am căutat salvarea în altă parte”

A urmat un program personalizat de chimioterapie gândit de oncologii ieșeni în opt etape, ședințe stabilite în funcție de rezultatul analizelor pe care Crenguța le făcea regulat. Din nefericire însă, la finele tratamentului, uriașa tumoră era încă acolo, prinsă de organele copilei, precum o caracatiță care-și ține prada muribundă în puternicele-i tentacule.

Cu acordul părinților, puși în teribila situație de a alege operația ca ultimă variantă de supraviețuire a fetiței lor, Crenguța a fost supusă unei complexe intervenții chirurgicale.

11 ore am stat la ușa sălii de operație… Am plâns și m-am rugat la bunul Dumnezeu ca micuța noastră să iasă vie. Domnul mi-a ascultat ruga și i-a dăruit viața. Medicii i-au curățat fiecare organ de cancer. Apoi, pentru că tot mai rămăseseră urme ale tumorii, i-au prescris încă opt ședințe de chimio, dar micuța nu a mai rezistat decât la trei. Slăbise cumplit, avea doar 11 kilograme la 5 ani, după un an de tratament. Atunci, am decis să plec acasă cu ea, în comă, să caut salvarea în altă parte. Mama Crenguței:

Tratamentul salvator costă 15.000 de lei lunar

În timp ce copila ei agoniza, Alina-Elvira a continuat să spere într-o minune. Nu a abandonat lupta cruntă în care miza era chiar viața fetiței ei! Așa, a reușit să fie primită de alți medici români care, după ce i-au studiat dosarul, au gândit rapid un alt tratament pentru Crenguța – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România.

Copila și-a revenit spectaculos, ba chiar miraculos, după un alt an de terapii. Acum, din tumoră au mai rămas doar vreo doi centimetri și specialiștii spun că sunt șanse reale să fie distrusă complet. Dar pentru asta, fetița are nevoie de ajutorul semenilor. Are nevoie de foarte mulți bani pentru a învinge cancerul și a supraviețui.

Lunar, medicamentele, procedurile, costă aproximativ 15.000 de lei, bani pe care părinților ei le este extrem de greu să îi câștige, chiar dacă muncesc pe brânci și chiar dacă au vândut tot ce puteau vinde. Animale, mașină, diverse bunuri…

Crenguța se joacă, are putere, și-a revenit… ”

Fetița noastră are o șansă uriașă la viață. Cu noul tratament, se vindecă. Tumora a scăzut și specialiștii spun că va scădea în continuare. Crenguța se joacă, are putere, și-a revenit. Parcă e un copil complet sănătos. Trebuie doar să nu oprim tratamentul, care costă enorm pentru noi. Este vorba de aproape 15.000 de lei lunar, bani de care avem nevoie pe termen lung… Și vorbim despre câțiva ani!. Mama copilei:

Împreună cu oamenii cu suflet pe care îi implor să ne ajute o putem salva din ghearele bolii! Bunul Dumnezeu ne-a ajutat până acum și cred că nici acum nu o va lăsa pe Crenguța. Fiecare bănuț contează, de aceea, sper din tot sufletul ca foarte mulți oameni să ne fie aproape”, este apelul disperat al mamei Crenguței.

Crenguța are o pagină de susținere pe Facebook

Părinții copilei au deschis pe Facebook pagina de susținere „Ajutor pentru Crenguța”, unde se pot face donații, se pot organiza evenimente caritabile, licitații, dar și vânzări de bunuri și servicii. Banii obținuți vor intra, firește, în conturile fetiței bolnave de cancer care are nevoie de ajutorul semenilor pentru a supraviețui.

Cei care doresc să o ajute pe Crenguța o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «CRENGUȚA».

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

