Tariful la salubritate se majorează cu peste 100 de lei de persoană pe an

Proiectul a fost votat de cei 15 consilieri PSD, iar celelalte partide din Consiliul Local Galați fie s-au opus (PACT pentru Galați și AUR), fie s-au abținut (PNL, USR și FD). Autoritățile locale justifică majorarea prin costurile ridicate ale transportului deșeurilor la depozitul de la Valea Mărului și prin scăderea numărului de locuitori, relatează publicația Viața Liberă.

Astfel, de la 1 ianuarie 2026, gălăţenii vor plăti 288,48 lei/persoană/an faţă de 169,68 lei cât este în prezent. Familiile cu mai mulţi copii vor fi cele mai afectate.

Ce spune viceprimarul Primăriei Galați

„Sunt calcule făcute şi a fost un efort să ținem acest nivel al taxei de salubrizare cât am putut de jos. La ora actuală, în România, taxele de salubrizare sunt între 18 și 38 de lei. Suntem la mijlocul acestui clasament. Nu suntem nici cei mai scumpi din România, dar plătim un preț și pentru că încă nu este finalizat acest proiect de management integrat al deșeurilor, a cărui parte suntem. Avem un nou depozit pentru deşeuri, dar nu şi staţia de tratare mecano-biologică. Avem o cheltuială constantă cu deşeurile, dar numărul de locuitori la care se împarte a scăzut, conform statisticilor”, a explicat Sorin Enache, viceprimarul municipiului Galați.

Proiectul de hotărâre cuprinde și indexarea impozitelor și a taxelor locale cu aproximativ 70%, potrivit dispozițiilor impuse de „ordonanţa austerităţii”.



Viceprimarul a explicat că indexarea este impusă de lege și că nerespectarea termenelor ar bloca fondurile de la bugetul central. El a mai susținut că în 2026 va căuta soluții pentru „a minimiza aceste taxe”.

„Nu vorbim doar despre gălăţeni, ci despre toţi cetăţenii României. Toate municipalităţile sunt obligate să operaţionalizeze aceste prevederi legale. Mai mult, există şi un articol de lege care prevede sancţionarea municipalităţilor care nu respectă şi nu au hotărârea votată până la 31 decembrie. Nu vor mai beneficia de sumele defalcate din venituri de la bugetul central. Vor fi sistate plăţile pentru echilibrarea bugetului local şi pentru alte cheltuieli, cum ar fi asistenţa socială, în cazul în care Primăria nu va prezentă hotărârea aprobată. Nu avem ce să facem, trebuie să punem în aplicare legea. Anul viitor vom căuta soluţii pentru a minimiza aceste taxe”, a precizat Sorin Enache.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE