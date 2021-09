„Există o serie de prevederi prin care acest lucru este posibil, la solicitarea autorităților locale, prin decizia instituțiilor școlare. Autoritățile inspectoratelor școlare vor finaliza preluarea până la sfârșitul acestui an. A fost calculat și stabilit costul standard per elev în creșă la 15.000 lei, este mai mult decât dublu față de costul standard per copil în grădiniță”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Și în cazul creșelor care rămân la autoritățile locale, finanțarea va veni tot de la Ministerul Educației.

„În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea în sistemul de învățământ, creșele rămân instituții publice cu subordonare locală, cu personalitate juridică, dar finanțarea va fi asigurată tot de la bugetul de stat, de Ministerul Educației, conform standardului per an școlar”, a subliniat ministrul.

„Este o schimbare importantă care pregătește integrarea învățământului la nivelul educației timpurii”, a concluzionat Cîmpeanu.

Guvernul a mai adoptat vineri o ordonanță de urgență care prevede demararea concursurile pentru posturile de directori de școli din 14 septembrie și prelungirea mandatele membrilor conducerii Agenției române de asigurarea calității în învățământul superior până cel mai târziu la 31 decembrie 2021, pentru finalizarea procesului de evaluare a tuturor domeniilor de doctorat din toate școlile doctorale.

„O altă modificare a fost aceea prin care, dacă universitățile vor fi obligate să apeleze la predarea online din cauza situației epidemiologice, aceste cursuri se vor recunoaște. Nu mai există o reglementare pentru acest an universitar pentru a putea desfășura cursurile online. Situația a fost rezolvată”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu.

