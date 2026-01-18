Dacă la începutul anului 2025 doar 1 din 3 români plătea CASS, în total mai puțin de 7 milioane de contribuabili, acum numărul acestora a crescut cu aproape 5 milioane. Noile reglementări impun plata contribuției și pentru categorii sociale care anterior erau scutite, precum pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei și persoanele ce obțin venituri suplimentare, potrivit Știrilor Pro TV.

Medicul Horațiu Moldovan a explicat: „Sunt foștii coasigurați, pensionarii care au venit de peste 3.000 de lei plus toți ceilalți care au o sursă de venit și cărora li se aplică CASS la sursă. Banii aceștia se folosesc de la asistență medicală primară în cabinetul medicului de familie, până la asistență în ambulatoriu, spitalizare de zi, spitalizare continuă, dispozitive medicale și medicamente”.

Contribuția la CASS oferă acces la servicii medicale complete, inclusiv consultații, rețete compensate, investigații și spitalizare. 

În schimb, cei care nu sunt asigurați beneficiază doar de un pachet minimal care acoperă urgențele, bolile contagioase, monitorizarea sarcinii și cel mult două consultații pentru boli acute, fără posibilitatea de a primi rețete compensate.

Totuși, anumite servicii medicale, precum investigațiile pentru cancer, testările HIV și hepatite, dar și programele naționale pentru pacienții cu boli cronice rămân gratuite pentru toți cetățenii, indiferent de statutul lor de contribuabil.

Fondurile colectate prin CASS sunt folosite în principal pentru achiziția de materiale sanitare și pentru acoperirea costurilor legate de tratamentele și serviciile medicale, precum și pentru introducerea unor terapii noi în sistemul public de sănătate.

