Crima din Cernavodă, filmată de o cameră de supraveghere

Crima a avut loc sâmbătă, 30 august 2025, în jurul orei 16.00, pe strada Daciei din orașul Cernavodă.

Victima, cunoscută de localnici drept Pleșitu Dobrescu, a mers în oraș să se întâlnească cu un alt bărbat, în vârstă 41 de ani, cunoscut drept Ion Leonard, un bărbat care, în anul 2011 l-a înjunghiat pe patronul unei firme în toaleta unui club din Medgidia.

„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, la data de 30 august, în jurul orei 16.00, un bărbat, de 41 de ani, ar fi agresat fizic un alt bărbat, de 48 de ani, cu un obiect tăietor-înțepător, în zona claviculară.

Fapta ar fi fost săvârșită pe strada Daciei din orașul Cernavodă. Ulterior, bărbatul a părăsit locul faptei.

După aproximativ 4 ore, bărbatul bănuit de comiterea faptei s-a predat agentului de poliție Vrabie Constantin Ovidiu, din cadrul Poliției Municipiului Medgidia, care a reușit contactarea telefonică a acestuia. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus, față de persoana în cauză, măsura reținerii, pentru 24 de ore”, se arată într-o informare a Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.

Recomandări Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

Ion Leonard, criminalul din Cernavodă, era cunoscut pentru faptele comise cu violență. Sursa foto: Facebook.

Criminalul din Cernavodă s-a predat după ce a vorbit la telefon cu un polițist

Ion Leonard (41 de ani) a plecat de la locul crimei imediat după atac și în următoarele ore a vorbit la telefon cu un polițist din Cernavodă, care l-a convins, într-un final, să se predea.

În același timp, victima a plecat de la locul atacului cu un taxi și i-a cerut șoferului să îl ducă la spital. Acolo, medicii i-au acordat primul ajutor, însă au solicitat un elicopter SMURD care să îl transfere pe bărbatul înjunghiat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Din nefericire, după câteva ore, aproape în același timp în care criminalul s-a predat la Poliție, bărbatul a murit.

Omorul calificat se pedepsește chiar și cu închisoare pe viață

În Codul Penal din România, infracțiunea de omor calificat este reglementată în articolul 189 și se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani, împreună cu interzicerea exercitării unor drepturi.

Recomandări Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

Omorul calificat este definit prin săvârșirea faptei în anumite circumstanțe agravante, cum ar fi:

cu premeditare;

din interes material;

pentru a sustrage pe cineva de la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse;

pentru a înlesni sau ascunde săvârșirea altei infracțiuni;

săvârșit de o persoană care a mai comis anterior infracțiuni de omor sau tentativă la omor;

asupra a două sau mai multe persoane;

asupra unei femei gravide;

prin cruzimi;

profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei.