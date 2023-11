CRIMA DE LA SIBIU. Lungul cazier al celor trei bărbați suspectați că l-au omorât pe Adrian Kreiner. Unul dintre ei a participat la un jaf asemănător acum 10 ani

În noaptea de 6 noiembrie, la ora 2:22, trei bărbaţi cu cagule au intrat în casa din Sibiu a omului de afaceri Adrian Kreiner. Bărbatul a fost torturat, pentru a dezvălui „locul unde depozitează banii sau obiectele de valoare”, spun anchetatorii. Totul a durat 40 de minute.

În imobil se mai aflau două persoane: fiica lui Kreiner, care spune că tâlharii au ameninţat-o cu un pistol, şi iubita omului de afaceri, care a declarat public că ea dormea.

Pe 7 noiembrie, Adrian Kreiner a murit la spital. Anchetatorii, care îi caută pe cei care l-au ucis pe afacerist, au acum în vizor trei bărbaţi din Dolj: Marian Minae, Laurenţiu Ghiţă şi Cosmin Zuleam. Cine sunt cei trei şi, mai ales, ce-au făcut ei?

Şi-a spart căruţa cu fierul furat

Doi dintre suspecţi sunt din Zăval, un sat cu 800 de locuitori, aflat aproape de malul Dunării. Unul e Marian Minae, zis „Puşcărie”, care are 35 de ani. A terminat 5 clase şi nu are nicio ocupație. Conform datelor de pe portalul deciziilor judecătoreşti, el a debutat în activitatea infracţională în urmă cu 15 ani.

În noaptea de 3 aprilie 2008, Minae, împreună cu un consătean, a mers cu căruţa la stația de irigații dintr-o comună învecinată. Cei doi au furat de acolo un motor şi mai multe vane pe care le-au vândut la fier vechi. Judecătoria Segarcea i-a condamnat la câte 7 luni de închisoare, pe care hoţii le executaseră deja în arestul preventiv.

După patru ani, Minae a fost din nou prins la furat. În noaptea de 2 aprilie 2012, împreună cu un frate de-al lui, minor, a mers la staţia de desecare de lângă sat și a luat de acolo o vană din fontă, pe care a vândut-o cu 90 de lei.

Noaptea următoare, s-a întors la staţie cu alţi doi prieteni. Au dezmembrat un motor, i-au luat carcasa şi, cu ajutorul unui cric, au pus-o în căruţa care, „din cauza greutății (circa 500-600 kg), a suferit avarii, atât la țeava de susținere cât și la podeaua din scândură”, notează procurorii.

Hoţii au fost prinşi înainte să ajungă cu marfa la fier vechi. Minae a fost condamnat de Curtea de Apel Craiova la 2 ani și 8 luni de închisoare.

În timp ce era încă judecat în acest proces, el a participat la o tâlhărie care seamănă izbitor cu ce s-a întâmplat în crima de la Sibiu.

„Ne-a spus să ne luăm cagule și funie, pentru a-i lega pe cei doi”

S-a întâmplat în Galicea Mare din judeţul Dolj, o comună aflată la o oră de mers cu maşina de satul Zăval. Minae a acţionat, împreună cu alţi trei prieteni, la pont. A aflat de la Alin Z., care locuia în acea comună, că Dumitru R., fost contabil la CAP, are în casă un milion de euro, ascunşi într-un seif.

Tâlharii au declarat la proces că Alin Z. i-a dus cu maşina şi le-a arătat unde locuiesc Dumitru R. şi soţia lui. „Ne-a zis că nu are copii și că singura posibilitate e să intrăm în locuință noaptea. Să intrăm mascați şi să-i legăm la mâini cu funiile”, au declarat inculpaţii. „Ne-a mai zis că ei vor încerca să ne ducă la 9 fântâni și o să ne dea bani de la o singură fântână, să insistăm să ne dea banii toți, că are foarte mulți bani”.

În acest dosar, chiar Marian Minae a declarat că Alin Z. „ne-a spus să ne luăm mănuși, cagule, funie, pentru a-i lega pe cei doi, şi ne-a spus să îi lăsăm legaţi și după ce plecăm”.

Tâlharii au mărturisit că n-au reuşit din prima noapte să intre în casa soţilor R., pentru că „ferestrele aveau gratii și au lătrat câinii”.

În ziua de 30 decembrie 2013, Flavius C. şi Marian Minae au cumpărat trei perechi de mănuși şi trei căciuli pe care le-au găurit, transformându-le în cagule. Apoi s-au întâlnit cu Nicolae B. şi Ionel B.. Ultimul i-a transportat cu maşina în apropiere de casa victimelor şi a rămas să asigure paza.

Din banii furaţi, Minae şi-a luat 70 de oi și 42 de capre

Era ora 2:30, în ajun de Anul Nou. Cei trei au spart singurul geam al casei care n-avea gratii şi au pătruns în locuință. Au dat nas în nas cu soţii Rădoi, care s-au trezit din cauza zgomotelor. Cei doi au fost imobilizaţi, iar pentru că ţipau, tâlharii au tăiat un cearceaf în fâşii şi i-au legat la gură.

Bătut, Dumitru R. le-a spus în ce șifonier să caute banii, iar Minae şi Nicolae B. s-au întors de acolo cu o plasă de bani. Li s-au părut puţini, aşa că Flavius C. a scos cuțitul şi i l-a pus bărbatului la cap, amenințându-l că, dacă nu spune tot, îi taie urechea. Iar Dumitru R. a recunoscut că mai are bani, tot în şifonier, dar şi într-o cutie metalică, ascunsă sub pat.

700.000 de lei și 100.000 de euro au luat tâlharii din acea casă. La plecare, unul dintre ei a smuls din urechile femeii cerceii de aur. Banii au fost împărţiţi în cinci părţi egale. Din ei, fiecare infractor şi-a luat, mai întâi, câte o maşină. Minae şi-a cumpărat şi 70 de oi și 42 de capre, iar 12.000 de euro i-a dus la Craiova şi i-a băgat în bancă.

Au fost prinşi pe 17 ianuarie 2014. La proces, au recunoscut faptele şi au fost judecaţi în procedura simplificată, care reduce cu o treime limitele pedepselor. Minae a primit 8 ani și 6 luni de închisoare.

După liberare, Minae a golit un canton

Marian Minae a rămas în închisoare până în octombrie 2019, când Tribunalul Mehedinţi a admis liberarea sa condiționată. Judecătorul a apreciat, potrivit motivării deciziei, că „perioada executată a fost suficientă pentru reeducarea condamnatului și că acesta, prin participarea la programele desfășurate în vederea pregătirii graduale pentru liberare, și-a format și consolidat o atitudine corectă față de valorile sociale, față de ordinea de drept și față de regulile de conviețuire socială”.

Trei luni mai târziu, într-o noapte, Minae a fost prins de poliţia de frontieră în timp ce conducea o autoutilitară în care se aflau opt plase de pescuit furate de la un canton. Tot atunci, de acolo au dispărut un aragaz şi o butelie, găsite acasă la Minae, un televizor, din care a fost recuperată doar telecomanda, un radiocasetofon, o saltea de pat, topor, lopeţi şi alte bunuri personale.

Minae plecase la furat cu un frate de-al său, în casa căruia a fost găsită, la percheziţie, o armă cu aer comprimat. Până la finalizarea anchetei, cei doi s-au împăcat cu păgubitul, iar procurorii au renunţat la acuzaţia de furt calificat. Dar Marian Minae a fost trimis în judecată pentru conducere fără permis şi deţinere fără drept de unelte de pescuit comercial, iar fratele lui, pentru nerespectarea regimului armelor și muniţiilor. Dosarul se judecă acum la Judecătoria Segarcea.

Implicat și într-o reţea de trafic de migranţi

În timp ce era cercetat în acest dosar, Minae s-a lipit de un grup infracţional organizat care se ocupa cu traficul de migranţi, iar în noaptea de 19 martie 2021 a fost surprins în timp ce se afla în maşina antemergător ce asigura securizarea transportului.

În imaginile surprinse de poliţiştii de la Operaţiuni Speciale Timişoara, care au realizat filajul, maşina lui Minae, un Audi A6, e condusă de concubina acestuia.

Gruparea, din care făcea parte şi un cetăţean afgan, prelua migranţii de lângă graniţa cu Serbia şi-i ducea de la Stamora Moraviţa până în Timişoara. Cei cu maşinile primeau 100 de euro pentru fiecare persoană transportată.

În acest dosar, Marian Minae este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de migranţi şi complicitate la trecerea frauduloasă a frontierei de stat. În aprilie 2021, DIICOT a cerut arestarea preventivă a lui Marian Minae, dar Curtea de Apel Craiova a decis că Minae poate fi cercetat în arest la domiciliu. După patru luni, a fost pus sub control judiciar, dar şi acesta a fost revocat, în decembrie anul trecut.

Dosarul e acum pe rolul Tribunalului Dolj.

La furat de lemne, pentru copilul bolnav

Consăteanul lui Marian Minae, Laurenţiu Ghiţă, e al doilea suspect din cazul crimei de la Sibiu pe care îl caută Poliţia Română. Bărbatul are 8 clase, nicio ocupaţie şi mai multe condamnări pentru furturi. A fost acuzat şi de vătămare corporală, dar procesul a încetat.

Pe 13 februarie 2008, Ghiţă a bătut un bărbat pe care îl bănuia că ar fi întreținut relaţii sexuale cu sora lui. Victima a ajuns la spital, cu fractură de mandibulă, iar Ghiţă s-a ales cu 3 luni de închisoare, dar şi cu revocarea suspendării executării unei pedepse mai vechi, de 1 an de închisoare, pentru un furt calificat comis în grup. Dar, în martie 2009, el a scăpat de probleme, după ce s-a împăcat cu victima.

În februarie 2010, Ghiţă a fost prins în timp ce fura lemne din pădurea de lângă sat. Venise noaptea, cu căruţa, împreună cu un consătean şi tăiase doi frasini pe care urma să primească 250 de lei. Judecătorul a fost impresionat de faptul că Ghiţă nu avea bani de medicamente pentru copilul său, care era atunci bolnav.

Bărbatul a primit 6 luni de închisoare, la care s-a adăugat şi pedeapsa de 1 an de închisoare, primită în trecut cu suspendare. Dar şi de această dată, el a scăpat de închisoare după ce a fost achitat de Curtea de Apel Craiova, în noiembrie 2011, pe motiv că fapta comisă nu prezintă pericol social.

Furturi în serie, pedepse doar cu suspendare

La o lună după ce a primit decizia de achitare, Ghiţă a mers din nou la furat. Împreună cu doi consăteni, au pătruns într-o staţie de desecare aflată lângă sat şi au sustras inserţiile de aluminiu şi bobinele de inducţie de la două posturi de transformare a energiei electrice.

Au vândut cele peste 500 kg de aluminiu cu 1.500 de lei unui bărbat a cărui maşină a fost oprită apoi, întâmplător, în trafic de poliţie, care aşa a descoperit infracţiunea. Judecătoria Segarcea l-a condamnat pe Ghită la 3 ani de închisoare pentru furt calificat şi distrugere şi, deşi el se afla încă în perioada termenului de încercare, a suspendat şi executarea acestei pedepse.

În aprilie 2012, în timp ce era judecat pentru furtul de aluminiu, Ghiţă, ajutat de doi consăteni, a furat, de la ferma unui apicultor, porţile de sârmă şi rabatorul de la combină. La proces, el şi-a recunoscut fapta, a mers pe procedura simplificată şi a primit din nou 3 ani cu suspendare.

Pus sub acuzare şi apoi scos din dosar

În ianuarie 2015, Laurenţiu Ghiţă a fost pus sub acuzare şi reţinut, alături de alţi doi bărbaţi, pentru un furt calificat comis într-un bar din comuna Ostroveni (Dolj).

În noaptea de 28/29 decembrie 2014, precizau procurorii, Ghiţă şi ceilalţi doi inculpați au parcat maşina la intrarea în comună, apoi au mers pe jos până la bar, „purtând mănuși și cagule confecționate anterior prin tăierea unor fesuri, au modificat poziția unor camere ale sistemului de supraveghere video aflate pe terasa barului”, iar unul dintre bărbaţi „a deconectat cu ajutorului unui clește cablul electric de alimentare al difuzorului exterior al sistemul de alarmă antiefracție cu care era prevăzut localul”.

Al doilea bărbat a forțat fereastra barului cu ajutorul unui levier, iar apoi cei doi au pătruns în interior, iar Laurenţiu Ghiţă a rămas de pază, afară. În bar, „după ce au spart tastatura de la sistemul de alarmă și o cameră video tip ochi de pisică pe care au observat-o”, ceilalţi doi au furat de pe rafturi țigări, în valoare totală de 3.300 de lei.

În ianuarie 2015, considerând că probele nu sunt concludente, Judecătoria Craiova a respins propunerea de arestare preventivă a lui Laurenţiu Ghiţă, iar ulterior, procurorii l-au scos de tot din dosar.

Trimis în închisoare pentru conducere fără permis

Greu de condamnat pentru furturi, Ghiţă a fost trimis în spatele gratiilor de Poliţia de Frontieră care, pe 20 martie 2016, l-a oprit în trafic, în comuna Valea Stanciului din Dolj. Bărbatul avea permisul suspendat, iar maşina pe care o conducea, un Audi A4, avea numerele de înmatriculare provizorie expirate.

Ghiţă s-a apărat şi a spus că autoturismul era al mamei sale, iar el a crezut că perioada în care îi fusese suspendat dreptul de a conduce „a expirat ieri”. Judecătorii nu l-au crezut, iar în aprilie 2017, Curtea de Apel Craiova l-a condamnat la 11 luni de închisoare, plus cei 3 ani primiţi cu suspendare în trecut.

Bărbatul a ajuns în spatele gratiilor, unde a stat până în martie 2019, când Judecătoria Craiova i-a admis liberarea condiţionată, pentru că „s-a comportat bine în detenție, dând dovezi temeinice de îndreptare”.

Zuleam, prins la furat de poliţia slovenă

Cel de-al treilea suspect din cazul crimei de la Sibiu, Cosmin Cristinel Zuleam, are 31 de ani şi e din Horezu Poenari, comuna Valea Stanciului. Satul e la o aruncătură de 13 kilometri de localitatea unde domiciliază Minae şi Ghiţă.

Despre Zuleam nu există date pe portalul deciziilor judecătoreşti că ar fi suferit vreo condamnare în ţară. Dar, potrivit presei din Slovenia, bărbatul are cazier pentru infracţiuni comise în străinătate.

În noaptea de 27 ianuarie 2020, Zuleam şi alţi doi români au dat o spargere într-un centru comercial din oraşul Murska Sobota, aflat aproape de graniţa cu Ungaria, de unde au furat 230 de telefoane mobile, care valorau 155.000 de euro.

Românii au încărcat prada într-o maşină, pe care au abandonat-o rapid, după ce au văzut poliţia gonind pe urmele lor. Anchetatorii au găsit în autoturism ADN-ul lui Zuleam, care ulterior a fost arestat. El şi-a recunoscut fapta şi a fost condamnat la 17 luni de închisoare.

Ceilalţi doi români n-am mai fost prinşi, scrie presa din Slovenia.

Două dosare pentru aceeași cerere de arestare

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, care anchetează uciderea lui Adrian Kreiner, i-a pus sub acuzare pe Marian Minae, Laurenţiu Ghiţă şi Cosmin Zuleam, pentru omor calificat şi tâlhărie calificată.

Potrivit unui comunicat emis de procurori, „din probele administrate până în prezent, se conturează ideea că motivul pătrunderii în locuinţa victimei a fost jaful. Autorii au supravegheat casa victimei începând cu noaptea de 4/5.11.2023, dintr-un imobil învecinat şi nelocuit. Pe una dintre probele prelevate din acel imobil a fost identificat profilul ADN al unuia dintre autori.”

Sâmbătă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a cerut instanţei arestarea preventivă a celor trei. În aceeaşi zi, judecătorul de drepturi şi libertăţi a amânat judecarea cauzei pentru data de 22 noiembrie, deoarece nu fusese îndeplinită procedura de citare a inculpaţilor.

Parchetul a făcut o nouă solicitare, s-a format un nou dosar, iar numai după câteva ore, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la orele 2:30, Tribunalul Sibiu a admis arestarea în lipsă, pentru 30 de zile, a lui Marian Minae, Laurenţiu Ghiţă şi Costinel Zuleam.

