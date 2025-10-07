Articolul descrie detalii dintr-un caz de crimă extrem de violent. Informațiile, preluate din documente judiciare și surse oficiale, vă pot afecta emoțional.

O crimă care a șocat județul Bihor

Faptele s-au petrecut pe 7 ianuarie 2025, în localitatea Adoni. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a încercat să evite camerele de supraveghere din stradă și a intrat în curtea victimelor prin grădină. În casă a dat peste fiul femeii, care tocmai se întorcea cu lapte de la un fermier din zonă, relatează publicația locală Bihoreanul.

Agresorul l-a atacat pe tânăr, l-a înjunghiat în spate și apoi i-a tăiat gâtul. După ce l-a ucis, a mers spre mama băiatului, o femeie care îi fusese educatoare în copilărie. Femeia a fost atacată cu o violență extremă: a fost bătută, violată, sugrumată și chiar scalpată.

Scene de groază înainte de plecare

Potrivit dosarului, Lingurar Șandor a atacat-o, a agresat-o sexual și a sugrumat-o. După moarte, i-a târât trupul în beci. Înainte să plece, și-a încălzit mâncare din frigiderul victimelor și a mâncat în locuință, gest pe care anchetatorii l-au descris drept „macabru și cinic”.

Pentru a-și șterge urmele, a incendiat hainele purtate în timpul atacului, iar cuțitul crimei l-a aruncat.

Cadavrele femeii și ale fiului ei au fost găsite pe 12 ianuarie de ginerele victimei, care a venit cu familia în vizită. Urmele și probele găsite în casă i-au condus pe anchetatori direct la Lingurar Șandor.

Bărbatul era deja cunoscut autorităților: era înscris în Registrul agresorilor sexuali după un viol comis în Ungaria și avea o condamnare anterioară pentru tâlhărie în România. În momentul crimei se afla sub anchetă pentru o tentativă de viol comisă la Valea lui Mihai, în noaptea de 30 spre 31 decembrie 2024, când a atacat o femeie pe stradă.

Recunoașterea faptelor și condamnarea pe viață

Lingurar a fost arestat preventiv pe 17 ianuarie, iar în timpul audierilor și-a recunoscut faptele. Pe 6 februarie a fost trimis în judecată pentru două infracțiuni de omor calificat, viol și violare de domiciliu.

Pe 10 iulie 2025, Tribunalul Bihor l-a condamnat la închisoare pe viață. Instanța i-a interzis și dreptul de a ocupa funcții publice, de a comunica cu una dintre părțile civile din dosar și l-a obligat la plata unor daune morale de 200.000 de euro către familia victimelor, fiica și sora celor uciși.

Bărbatul a atacat sentința, dar fără succes. Luni, Curtea de Apel Oradea i-a respins apelul ca nefondat, menținând condamnarea la detenție pe viață. Decizia este definitivă.

