Incidentul s-a petrecut după ce ar fi înjunghiat un coleg şi ar fi ucis o femeie

Identificat drept Emanuele De Maria, în vârstă de 35 de ani, s-a aruncat de pe catedrala gotică în piața de la baza Domnului.

„Am auzit o bubuitură și am văzut oameni fugind, apoi un bărbat la pământ. Trebuie să fi fost ora două fără zece după-amiaza, m-am speriat când am auzit țipetele. Am coborât de la chioșc și am văzut persoana pe jos. Poliția a fost aici în 10 minute. Am auzit o bubuitură uriașă, am văzut pantofii zburând. Piața s-a golit într-o clipă și m-am gândit că s-ar putea să trăgă cineva”, a declarat un martor.

De Maria si suicida buttandosi dal Duomo. Venerdì aveva ucciso Chamila Wijesuriya: trovato il corpo https://t.co/7MiiCcYVXc pic.twitter.com/291c4a9HAC — Repubblica Milano (@rep_milano) May 12, 2025

Zona respectivă, simbolul orașului Milano, este frecventată de obicei. Mass-media nu a raportat nicio victimă printre trecători.

Bărbatul a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru omor

În 2017 a ucis o tânără de 23 de ani, într-un hotel. În urma crimei, a fugit în Germania, fiind prins și arestat în 2018. A fost încarcerat ulterior la penitenciarul Bollate din Milano. Acolo beneficia de un permis de muncă diurn. De doi ani lucra la Hotelul Berna din Milano.

Recomandări Omisiuni și inexactități în declarațiile de avere ale unei angajate APIA și ale soțului ei, un lider local AUR. Politicianul a trecut greșit de 13 ori prenumele nevestei sale

Pe 10 mai și-a atacat un coleg de 50 de ani, în fața hotelului. L-a înjunghiat de mai multe ori. Victima a fost transportată la spitalul Niguarda, unde se află internată la terapie intensivă, în stare gravă.

De asemenea, în aceeași zi s-a semnalat și dispariția Chamilei Arachchilage Dona Wijesuriyauna, o colegă de 51 de ani de origine srilankeză, care locuia în Cinisello Balsamo. Aceștia au fost surprinși de camerele de supraveghere, vineri, aproape de locuința femeii. Doar Emanuele a mai fost văzut ulterior intrând singur într-o stație de metrou.

Dacă ai gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, poți apela unul dintre următoarele numere de telefon: *Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00 la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop.

Urmărește cel mai nou VIDEO Imobiliare.ro Finance 5 Știri Imobiliare.ro Finance. Fluctuațiile leului aduc schimbări în sectorul imobiliar

Urmărește-ne pe Google News