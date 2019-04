Buliga a primit, pe 14 februarie, sentința de închisoare pe viață și a spus că nu voia să facă apel, dar avocatul a tras de el, a notat observator.tv.

„Aşa cum am zis şi la fond, simt același lucru și acum. Nu am făcut aceste recurs pentru a reduce pedeapasa, domnul avocat a dorit să facă. Eu am declarat de la bun început că nu voi face recurs în situația mea.

Aș vrea să spun că m-am gândit mult dacă să vorbeasc sau nu, dar e foarte greu. E ca și cum ai încerca să îi arăţi unui orb culoarea unei lămâi.

Evident că faptele necesită şi o pedeapsă, ce e cel mai important este ceea ce cred, că îmi cer iertare celor din jurul meu și mă doare că s-a creat această suferinţă între noi”, a spus Buliga.

„Ce se întâmplă în țară are legătură cumva”

„Ce se întâmplă în țară are legătură cumva. Când zic iertare, mă gândesc la a o găsi în inima noastră, cu gândul la părinți. Am fost condus de un raționament mai puțin lumesc”, a mai declarat Buliga în faţa instanţei.

„Este adevărat că avea acel discernământ scăzut, el săvârșește trei crime. Pentru început își ucide soția, îi pune o floare pe piept, își cheamă fiica din oraș și o ucide și pe ea.

Până își ucide și băiatul trece o altă perioadă de timp. Inculpatul nu a avut timp să discearnă să își dea seama că a greșit până să își ucidă și copiii?”, a declarat avocatul părții vătămate, care susţine că decizia tribunalului este întemeiată: condamnare pe viață.

Instanța se va pronunţa mâine asupra apelului făcut de Florin Buliga.

Euronews, despre candidații României la europarlamentare: „Un fost preot, un fost lider mondial la tenis și un fost antrenor al Naționalei”

Citește mai multe despre Florin Buliga, Brașov și criminal pe Libertatea.