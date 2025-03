Crin Antonescu și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale

Sursă video: Cristian Otopeanu/Libertatea

Ce a spus Crin Antonescu după ce și-a depus candidatura

La sediul Biroului Electoral Central și-au făcut apariția și susținători ai lui Crin Antonescu, dar și ai lui Călin Georgescu. Aceștia și-au promovat fiecare candidatul preferat pentru președinție, conform News.ro.

Susținătorii lui Antonescu au venit cu pancarte pe care scrie „Crin președinte”. Acesta a fost însoțit și de soția sa, europarlamentarul Adina Vălean, dar și de lideri ai PSD, PNL și UDMR.

„Am depus candidatura pentru Preşedinţia României. Îi mulţumesc lui Dumnezu că m-a ajutat să fiu aici şi mă va ajuta în această încercare. Îi mulţumesc soţiei mele care a servit şi serveşte România cu cinste, dedicaţie şi pricepere în Parlamentul European. Le mulţumesc tuturor colegilor care sunt astăzi alături de mine, lideri ai partidelor pe care românii i-au învestit cu votul lor să facă o majoritate parlamentară şi Guvernul României de azi. Sunt alături de mine oameni de a căror prezenţă sunt onorat, edili străluciţi, oameni care au făcut ca Oradea, Clujul, Craiova, Galaţiul, Târgovişte, Sectorul 4, Sectorul 6, să fie locuri civilizate, locuri europene”, a afirmat Crin Antonescu, după ce și-a depus dosarul la BEC.

Sursă video: Vlad Chirea/Libertatea

Și-a dat demisia din PNL înainte de a merge la BEC

Totodată, el a ținut să precizeze și că „această candidatură nu i-a bucurat pe toţi”: „Au existat eforturile multora pentru ca să fie împiedicată. Cu toţi aceşti oameni alături am mers înainte, nu mă clatin, nu mă dau la o parte, mergem împreună cu toţii în aceste alegeri pentru ca România să meargă înainte”.

„Vom face împreună o ţară mai puternică, un stat mai sănătos, vom face împreună o naţiune bine condusă şi respectată. Nu vreau să fiu preşedintele celor puţini, nu doar al celor mulţi, vreau să fiu preşedintele fiecărui român, vreau să fiu preşedintele tuturor. Împreună vom avea grijă ca cei puternici să poată lucra pentru această ţară şi cei slabi să fie ajutaţi”, a mai spus candidatul PSD-PNL-UDMR.

De asemenea, acesta a ținut să le mulțumească celor mai bine de 1,7 milioane de oameni care au semnat pentru candidatura sa.

Cu câteva ore înainte de a-și depune candidatura la BEC, Antonescu a anunțat pe Facebook că și-a dat demisia din PNL.

„Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu, dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preț, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni. Am învățat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri și dureroase înfrângeri. Am trăit și am făcut istorie. Azi, PNL îmi dă ultima misiune”, a scris Antonescu într-o postare pe Facebook.

