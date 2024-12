„Eu nu am avut nici acum, în aceste zile, nici altă dată nicio discuţie oficială, formală cu niciunul dintre liderii sau reprezentanţii împuterniciţi ai vreunui partid din această coaliţie pe subiectul acesta şi pe niciun altul. Eu nu mi-am declarat dorinţa, intenţia, nu am în agendă chestiunea asta, nu mi s-a oferit, nu am oferit”, a precizat Crin Antonescu, vineri la Digi 24.

El a subliniat că, deși nu își dorește să candideze, ar oferi un răspuns dacă i s-ar propune oficial: „Dacă cineva mi-ar face o propunere, aș da un răspuns (…) Nu răspund neîntrebat.”

„Am spus foarte clar că de dorit nu îmi doresc, nu am în agendă aşa ceva şi de luat în calcul nu am ce să iau în calcul.”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a oferit mai multe exemple de persoane care ar fi potrivite pentru a candida la alegerile prezidențiale. Printre ele s-a numărat și Crin Antonescu.

Politicianul a atras atenția asupra schimbărilor de pe scena politică din România față de 2009, anul în care a candidat la președinție. El a evidențiat că, în prezent, câștigătorii au obținut un număr mai mic de voturi procentuale decât în trecut.

Fostul lider PNL consideră că un președinte modern ar trebui să aibă „convingerea de nezdruncinat în vocaţia şi în direcţia occidentală a României” și să interiorizeze aceste valori.

Crin Antonescu a afirmat că sunt oameni care ar fi foarte buni preşedinţi, dar care „nu ar trece examenul electoral”. De asemenea, există oameni care ar fi „redutabili” din punct de vedere electoral, dar care ar fi „un adevărat pericol” dacă ar ocupa funcția de președinte.

