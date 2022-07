„Stimați domni șmecheri și dragi barosani din Constanța (sau de oriunde) Vă aduc la cunoștință că sunt copleșită de faptul că ați reușit în viață și v-ați luat mașini scumpe. Femeile vă vor cădea negreșit la picioarele aspiratoarelor voastre, achiziționate în acest sens. Vă admir mult și eu, doar că nu mă prăbușesc prea lesne, oricât de potenți (financiar) ați fi.

Vă rog respectuos, pe dumneavoastră și cei din alte județe, veniți la mare, să nu ne călcați pe trecerile de pietoni. Pentru astăzi îl rog pe posesorul autoturismului CT R**, ce voia cu hotărâre să mă lovească pe trecerea de pietoni, să mă contacteze de urgență la Bacolux Koralio, Eforie Nord, să reînvățăm regulile de circulație, contra unei sume stabilite de mine(pe care-l pun pe împricinat s-o vireze singur într-una dintre asociațiile victimelor accidentelor rutiere). La ce mașină are, sigur și-o permite”, a scris pe rețelele de socializare vedeta, care muncește în perioada aceasta pe litoral. Crina Matei susține spectacole.

„Deși avem mult de lucru aici, am venit la mare să facem programul artistic al resortului, mă pot ocupa și de cursuri temeinice pentru dobândirea noțiunilor necesare unui comportament civilizat”, a încheiat ea într-o notă ironică.

Pentru Click, Crina Matei a declarat că a ajuns la poliție în Eforie Nord, a depus plângere. „Tocmai ce m-am întors de la Poliție, am făcut plângere împotriva domnului sau doamnei care era la volan, că nici nu știu ce era, era în viteză, care era să mă calce, dar și împotriva domnului care la postarea mea a comentat tendențios și instigator la uraă și la noi bucureștenii, să ne calce mașinile că am venit să le luăm banii constănțenilor. Este acolo, el pe urmă m-a blocat dar am avut inspirația să fac printscreen și pe toate le-am predat Poliției din Eforie. La ora 8 dimineața am fost acolo.

Comandantul a fost foarte operativ, a înțeles, am făcut plângerile și le-am depus. Am numărul de înregistrare și acum urmează să fim pe artera principală a evenimentului, au camere la trecerea de pietoni, vor identifica, vor studia probele și în funcție de gravitatea problemei se vor lua măsurile respective…”, a explicat vedeta.

„Ce s-a întâmplat la mare e că eram pe trecerea de pietoni, m-a văzut și cu toate astea măsina de Constanța a trecut mai departe… Până la urmă suntem aici să muncim, nu să ne omoare pe trecerea de pietoni. Postarea mea nu a fost de lamentare, ci de a sesiza și a trage un semnal de alarmă!”, a încheiat Crina Matei, revolatată de incidentul prin care a trecut.

