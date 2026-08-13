Proiectat pentru captură video, smartphone-ul combină un modul mecanic de tip gimbal cu un sistem de procesare a culorii dezvoltat în parteneriat cu producătorul german de echipamente cinematografice ARRI.

Ansamblul mecanic: balamaua din titan și motorizarea integrată

Punctul central al build-ului este sistemul Honor Titanium Agile Gimbal, un ansamblu mecanic cu patru grade de libertate (4DoF) destinat stabilizării pe trei axe și controlului mișcărilor de cameră.

Modulul reduce volumul unui gimbal extern convențional cu 65% și prezintă o structură mecanică cu o rezistență crescută.

Mecanismul este acționat de un motor din titan cu o masă de 2,6 grame, capabil de o rotație de până la 360°. Acesta este completat de un motor secundar, Super Steel Flip, ce furnizează o densitate a cuplului de 120 N·m/L. Această configurație permite executarea mișcărilor de cameră fără utilizarea unor suporturi externe de stabilizare.

Sistemul optic și integrarea profilului cromatic ARRI Image Science

Ansamblul foto-video este structurat în jurul unui sistem optic dual de 200 MP. O cameră principală (Agile Gimbal) cu senzor de 1/1,28 inci și diafragmă f/1.6, alături de o cameră telefoto periscopică cu senzor de 1/1,4 inci și zoom optic 2,7x. Sistemul este completat de un modul ultra-wide de 50 MP.

Procesarea imaginii este gestionată de cipul dedicat Honor H1, care permite înregistrarea video în format 10-bit ARRI LogC3, acoperirea spațiului de culoare ARRI Wide Gamut 3 și aplicarea profilurilor cromatice ARRI Looks.

Procesarea datelor are loc în format RAW, utilizând o magistrală internă pe 14 biți 4:4:4 pentru a genera fișiere 10-bit LogC3 și 4:2:2. Această arhitectură oferă un interval dinamic de până la 14 stopuri și o reducere a zgomotului de imagine de până la 8 dB, fișierele fiind compatibile cu aplicații profesionale de montaj precum DaVinci Resolve.

Funcțiile de automatizare prin MagicOS și modul YOYO

Controlul modulului mecanic este administrat la nivel software de sistemul de operare MagicOS prin modul YOYO Robot Mode. Brațul mecanic poate executa moduri de filmare precum Tilt Lock, First Person View (FPV) sau AI SpinShot.

Prin intermediul senzorilor de percepție multimodală și al funcției AI Live Tracking, camera poate identifica sursa sonoră a vocii și poate urmări subiectul în timpul înregistrărilor sau al apelurilor video.

Device-ul permite controlul prin gesturi pentru extinderea brațului mecanic și declanșarea capturii. Totodată, agentul YOYO Auto Execution poate rula comenzi în aplicații terțe, iar platforma Agent Skills oferă posibilitatea programării unor funcții suplimentare care utilizează gimbalul integrat.

Specificații hardware

Smartphone-ul rulează pe platforma pe 3 nm Snapdragon 8 Elite Gen 5, susținută de un sistem de răcire dedicat. Autonomia este asigurată de o baterie de siliciu-carbon de 7.060 mAh, compatibilă cu încărcarea rapidă HONOR SuperCharge la 120W prin cablu și 50W wireless.

Carcasa este realizată din metal, iar ecranul LTPO OLED de 6,31 inci (Honor AI Eye Comfort) este protejat de sticlă NanoCrystal Shield, oferind o rată de refresh adaptivă de 1-120 Hz, o luminozitate maximă de 6.800 niți și modulare PWM la 4.320 Hz.

Lansarea comercială debutează pe piața din China în configurații de 12 GB RAM + 512 GB stocare (la prețul de 9.999 RMB, adică aproximativ 6.740 de lei) și 16 GB RAM + 1 TB stocare (la prețul de 12.999 RMB, sau 8.760 lei).

Din păcate, nu se cunosc încă informații oficiale despre lansarea în România și Europa a Honor Robot Phone, și nici despre prețurile din regiunea Uniunii Europene.

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