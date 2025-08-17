Practician tânăr, în vârstă de 31 de ani, Drosu a dat detalii în interviul acordat despre metode menite să reducă durerile de spate, despre poziții de dormit potrivite în anumite afecțiuni ale coloanei, despre alegerea pernei sau a saltelei pentru un somn sănătos.

Fizioterapeutul, care are cabinet în București, a mai evidențiat importanța educării pacienților pentru a înțelege cum funcționează tratamentele și ce rezultate se pot obține.

Cristian Drosu, fizioterapeut specialist în chiropractică și osteopatie

Studii în Marea Britanie, unde a lucrat cu Mister Olympia

Libertatea: Spuneți-ne mai multe despre cine sunteți și cu ce vă ocupați.

Cristian Drosu: Sunt fizioterapeut. La 19 ani am venit la facultate în București, eu fiind originar din Bârlad. Am absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport, secția de kinetoterapie. Am studiat trei ani licență, doi ani la master.

Dacă mă întrebi ce sunt, sunt lider la PhysioBoost. Sunt fizioterapeut specialist, dar fizioterapia pentru mine e o nișă pentru ceea ce fac. Practic medicină alternativă din toate punctele de vedere. Adică lucrăm, ținem cont și de afecțiunile psihosomatice ale pacientului.

Facem o fizioterapie mai modernă, ca să zic așa. Lumea când se gândește la fizioterapie, vizualizează doi curenți pe spate și lăsați să meargă, acolo. Nu, practicăm medicină alternativă, ajutăm corpul să le facă singur și ne folosim de toate uneltele.

Am studiat osteopatia și chiropractica în Marea Britanie timp de 3 ani.

În România nu există meseria de chiropratician. Singura meserie legală pe care o poți practica este de fizioterapeut. La osteopatie și chiropratică nu există o normă legală, a curatorului de meserie. În Marea Britanie am avut și norocul de a lucra cu sportivi de performanță din toate domeniile. Acolo fotbalul e foarte sus. Dar și partea de bodybuilding, de fitness. Am lucrat cu Mr. Olympia, chiar de anul acesta. Vine în România, pe 30 august, voi lucra din nou cu el.

– Cum stabiliți metoda de tratament în fiecare caz în parte?

– Noi dăm un diagnostic funcțional. De exemplu, vii la mine și îmi spui spui „mă doare cervicala, mă doare aici în spate”. Și eu spun, uite, indicațiile mele sunt că tu stai cu umerii rotiți în intern, dai capul în față și ai cocoașă, ai cifoză. Dăm un diagnostic funcțional ca să putem să te tratăm. Și ulterior sunt două variante.

Una ar fi că tu, dacă nu ai nicio problemă din punct de vedere medical, nu știu, nu vii după o intervenție chirurgicală sau ceva, după un accident de mașină, poți să vii dacă ai dureri la mine și să te tratez direct. Și avem medici neurochirurgi colaboratori. Ținem cont de medici specialiști și de recomandările lor. Îi trimit și ei către noi și noi către ei, către investigații.

Tratamentele conservatoare de chiropatică și de osteopatie pe care le facem noi sunt cele mai non-invazive din punct de vedere medical. De cele mai multe ori au și cele mai puține contraindicații. Pacientul poate să vină direct la noi să fie tratat pentru orice tip de durere. Dacă nu este de competența noastră sau necesită alte investigații, îl trimitem către medic specialist. Și de foarte multe ori, pacienții vin cu diagnostic, vin cu interpretări, vin cu o bază imagistică deja. Medic de recuperare, medic neurochirurg, neurolog cu indicații către fiziokinetoterapie.

„Românii caută pastila magică”

– Care este diferența dintre fizioterapie și chiropractică?

– Filozofia din spatele chiropraticii este că totul pleacă dintr-un aliniament greșit de bazin sau de coloană și că toate problemele pleacă din sistemul nervos central. Dacă aliniem bazinul și coloana, automat corpul va funcționa mult mai bine. E o filozofie pe care o îmbrățișez și eu.

Fizioterapia se împarte în două: kinetoterapia, care se ocupă de recuperarea prin mișcare. Fizioterapia, care este parte de terapie fizicală, masaj medical, mobilizări medicale, proceduri de tip curent diadinamic, curent interferențial, terapie de card, lasere, tot felul de aparate fizioterapice care se exercită. Cele două ramuri merg mână-n mână.

Osteopatia este, practic, forma mai veche a chiropracticii.

Filozofia lor este că suntem un întreg și trebuie tratat tot corpul, indiferent dacă ne doare la o zonă sau la alta.

– Câte ședințe trebuie efectuate pentru a se vedea efecte?

– Dacă vorbim de patologie cronică, trebuie între 5 și 10 ședințe pentru efecte reale. Ne simțim bine după prima ședință, dar trebuie continuat. Dacă am făcut pneumonie și ne-a dat medicul antibiotic, nu luăm două zile că ne simțim mai bine și după aia ne oprim. Așa e și cu tratamentul de terapie fizică.

E foarte important să înțeleagă lumea drumul de parcurs din punctul A în punctul B. De multe ori oamenii vin și cer minuni din cauza condiției, a educației precare sau a promovării agresive pe care o fac unii în online. Românii caută pastila magică. Nu doar românii, dar ei sunt fani. Vor să le treacă orice dintr-o singură ședință sau, eventual, din jumătate de ședință.

La noi, la Physioboost, faci chiropractică, acupuntură, masaj medical. Absolut tot ce ai nevoie într-o singură ședință, care însumează o oră.

Și dacă mai faci și kineto după, încă o oră, intră în același cost. Deci toate ar costa 400-500 de lei. Prima ședință include consultație, terapie TK, terapie laser, chiropractică, acupuntură, absolut tot ce e nevoie.

– Și dacă nu ai o anumită problemă?

– Poți veni și la prevenție. E recomandat să se facă pentru prevenție, o ședință la fiecare șase luni.

Recomandă un plan de tratament bine pus la punct

– Sunt afecțiuni pentru care fizioterapia nu funcționează?

– Da. Orice patologie de natură oncologică nu putem face. Sau alte probleme, de exemplu pe picioare nu putem interveni dacă avem trombofilie. Adică dacă avem pericolul ca un tromb să se rupă de acolo și să migreze, nu putem lucra.

Sunt anumite contraindicații, ca în absolut orice, dar sunt foarte puține. În general, oncologie, trombofilie, probleme, nu știu, dacă venim post-chirurgical, dacă am avut intervenții foarte, foarte grele și trebuie să așteptăm puțin. Dacă am avut un accident de mașină, nu putem face chiropractică pe zona de cervicală, cel puțin.

– Care sunt cele mai frecvente probleme de sănătate pe care le tratați?

– Durerile de cap, durere de temporul mandibular, durerea de articulația gurii, durere cervicală care iradiază hernii de disc la cervicală, care iradiază pe membrele superioare, adică pe mână, sciatica care de cele mai multe ori este cauzată de o hernie de disc la nivel lombar. Tratăm hernii de disc la nivel lombar, pe la cap și cervical. Cel mai des este cervical și lombar. Și orice problemă, dureri de genunchi, instabilitatea articulară, instabilitate la genunchi, dureri de gleznă, entorse, și așa mai departe.

– Ce recomandări aveți pentru persoanele care se confruntă cu durerea de spate?

– Recomand să facă kinetoterapie cu cap, cu un plan de tratament bine pus la punct.

– Există și anumite exerciții pe care le recomandați pacienților, de exemplu acasă?

– Da, am o sumedenie de exerciții pe YouTube și pe Tiktok.

– Pe ce fel de saltea și pernă e recomandat să dormim?

– În general, recomandarea mea este o saltea nici tare, nici moale, medie. Dar e important spre exemplu, să nu dormim cu mâna sub cap, sau foarte contorsionați. Ideal ar fi să dormim pe spate. Dacă după o noapte, două, dormi în anumită poziție și te-ai trezit rău, te doare tot corpul, înseamnă că nu e bună. Dacă te-ai trezit bine, continuă. Dormi pe burtă de 20 de ani și n-ai avut vreo durere în viața ta? Continuă să dormi pe burtă, chiar dacă din punct de vedere medical este greșit.

Nu spun acum să ne luăm 12 perne acasă, dar spun să avem o diversitate. Trebuie să luăm și una cu spumă de memorie, trebuie să luăm și una mai tare, una mai moale. În fiecare zi, corpul va vrea altceva. La perne, eu aș merge pe varietate. O pernă de calitate, bineînțeles, dar pe varietate.

A creat și o platformă educațională

– Ce părere aveți despre faptul că unele persoane spun că chiropractica nu e cea mai sigură?

– E total greșit. Treaba asta e ruptă din context. În general, toate accidentele pe care le vedem atât de des se întâmplă în America, unde e o țară în care se face plângere în orice.

Există un risc, dar riscul e mic, iar beneficiile sunt mari. Riscurile devin mari în momentul în care există contraindicații. Adică, o coloană îmbătrânită, cu osteoporoză, cu o spondiloza agravată, cu o spondilită foarte mare, cu patologie degenerative foarte avansate, anumite ciocuri pe coloană foarte mari, acolo există contraindicații și beneficiile sunt mai mici decât avantajele la o persoană în vârstă.

Beneficiile sunt mai mici decât avantajele la o persoană care a avut accident de mașină și a avut multe fracturi pe coloană. Dar la o persoană tânără, de exemplu, la o persoană normală care are doar durerile cervicale, nu are probleme foarte mari sau îmi par mici procese degenerative, beneficiile sunt foarte mari.

Noi suntem specializați, avem toate acreditările necesare, suntem cadre medicale. Învățăm anatomie, biologie, fiziologie, biomecanică, învățăm corpul uman.

Nu tratăm lăutărește, nu tratăm după ureche. Când vezi pe cineva care face niște trosniri, pur și simplu cere-i acreditările medicale. Poți să verifici dacă persoana respectivă este legală din punct de vedere normativ în țara respectivă, în cazul nostru în România, să funcționeze sau nu. Pentru că nu e suficient doar să ne îmbrăcăm ca un medic și să facem treaba asta.

Uite, de exemplu, dacă mergem pe clasic. Dacă te doare spatele, te duci la medicul de familie care îți dă o trimitere către medicul de recuperare sau medicul ortoped, sau medicul neurolog sau neurochirurg. Medicul te evaluează, te pune să faci câteva investigații și, într-un final, dacă nu ai o problemă gravă, ajungi la fizioterapie.

Fizioterapia, osteopatia, chiropractica ca primă metodă de tratament sau printre primele, pentru că e destul de non-invazivă, e foarte prietenoasă cu corpul uman, contraindicații sunt minime și avantajele sunt maxime și noi știm, avem competențe necesare să ne dăm seama dacă este de competența noastră.

Am creat și o platformă educațională, Medboost, pentru persoanele cărora le place să facă masaj, să învețe masajul medical, să învețe anumite proceduri de chiropratică, de un nivel intermediar-mediu. Am și curs de dry needling pentru specialiști și mai multe tipuri de stretching, o să fie și online foarte multe.

Am creat platforma de educație fiind nevoia acută în România de așa ceva, atât pentru specialiști, cât și pentru amatori. Vom ajunge și în alte orașe: Timișoara, Cluj, Constanța și Brașov.

Aș vrea să înțelegem că cel mai ieftin terapeut și cel mai eficient este mișcarea, articulația trebuie întreținută prin mișcare și va trebui imediat după ce am făcut toate ședințele astea, să începem să ne mișcăm.

