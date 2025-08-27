Inițial, Tribunalul Constanţa a decis ca Cristian Radu să fie cercetat în libertate, sub control judiciar. Dar, apoi, Curtea de Apel Constanţa a admis cererea DNA, iar primarul din Mangalia a fost arestat preventiv.

Edilul a aşteptat decizia pe holurile Curţii de Apel, iar după verdictul instanței au venit doi poliţişti care l-au încătuşat pe Cristian Radu şi l-au preluat pentru a-l duce în arestul IPJ Constanţa, a relatat news.ro.

Mecanismul din spatele afacerii de corupție a fost devoalat de DNA. „În perioada 2020-2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins și primit, atât direct, cât și printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice și cu inițierea unor hotărâri de consiliu local, precum și în legătură cu alte demersuri ce țin de activitatea de primar”, au explicat procurorii DNA pe 21 august, când au luat decizia să îl rețină pentru 24 de ore.

Mai exact:

  • în perioada 2022-2024, Cristian Radu a pretins 80.000 de euro, din care a primit printr-un intermediar 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să facă acțiuni de comerț pe plaja sau în zona Portului Mangalia fără a fi amendate sau închise de Poliția Locală. Suma a fost primită sub forma achizițiilor unor haine de lux
  • în 2020, a pretins 70.000 de euro, din care a primit printr-un intermediar 20.000 de euro, pentru a emite un certificat de urbanism și o autorizație de construire pentru o clădire de locuințe la Neptun;
  • În 2023, a pretins și a primit un beneficiu de 500.000 de euro, plătind mai puțin pentru un activ al unei firme, în schimbul cesionării unor contracte de închiriere din Portul Mangalia.
  • în 2023, a pretins 50.000 de euro, din care a primit 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de Primăria Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în Neptun;
  • în ianuarie-februarie 2025, a pretins și a primit 50.000 de euro de la o persoană care voia să obțină un certificat de atestare a unei construcții realizate fără autorizație în Saturn.
Recomandări
„Totodată, inculpatul Radu Cristian ar fi disimulat și ascuns mare parte din sumele de bani menționate anterior, prin achiziția în anul 2023 a unui hotel din stațiunea Cap Aurora”, au mai acuzat procurorii.

Cristian Radu era primar în Mangalia din 2012, fiind la al patrulea mandat. Mai înainte, a fost șeful Gărzii Financiare Constanța timp de 8 ani. Este licențiat în Management și Drept, având și un curs postuniversitar la Colegiul Național de Apărare.

