„În perioada 2020 – 2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins și primit, atât direct cât și printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice și cu inițierea unor hotărâri de consiliu local, precum și în legătură cu alte demersuri ce țin de activitatea de primar”, au explicat procurorii motivul reținerii, joi, 21 august.

Potrivit DNA, mecanismul din spatele afacerii de corupție a fost următorul:

în perioada 2022-2024, a pretins 80.000 de euro, din care a primit printr-un intermediar 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să facă acțiuni de comerț pe plaja sau în zona Portului Mangalia fără a fi amendate sau închise de Poliția Locală. Suma a fost primită sub forma achizițiilor unor haine de lux

în 2020, a pretins 70.000 de euro, din care a primit printr-un intermediar 20.000 de euro, pentru a emite un certificat de urbanism și o autorizație de construire pentru o clădire de locuințe la Neptun;

În 2023, a pretins și a primit un beneficiu de 500.000 de euro, plătind mai puțin pentru un activ al unei firme, în schimbul cesionării unor contracte de închiriere din Portul Mangalia.

în 2023, a pretins 50.000 de euro din care a primit 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de Primăria Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în Neptun;

în ianuarie-februarie 2025, a pretins și a primit 50.000 euro de la o persoană, care voia să obțină un Certificat de atestare a unei construcții realizate fără autorizație în Saturn.

Recomandări Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

„Totodată, inculpatul Radu Cristian ar fi disimulat și ascuns mare parte din sumele de bani menționate anterior, prin achiziția în anul 2023 a unui hotel din stațiunea Cap Aurora”, au mai acuzat procurorii.

Primarul din Mangalia va fi prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă.

Cristian Radu este primar în Mangalia din 2012, fiind la al patrulea mandat. Mai înainte, a fost șeful Gărzii Financiare Constanța timp de 8 ani. Este licențiat în Management și Drept, având și un curs postuniversitar la Colegiul Național de Apărare.